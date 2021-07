Intempéries en Suisse – Situation tendue autour des lacs et des cours d’eau Les précipitations de la nuit ont aggravé la situation autour des lacs et des cours d’eau. Le lac de Bienne a dépassé le record enregistré en 2007. Le retour d’un temps sec la semaine prochaine devrait permettre une lente décrue.

La pelouse du Marzili à Berne est inondée. KEYSTONE/MARCEL BIERI

Vers 22 h 00 vendredi, le niveau du lac de Bienne avait atteint les 430,94 mètres, selon le site Internet des dangers naturels du canton de Berne. Il se situait 59 cm au-dessus du niveau de crue. Le record de 2007 s’établissait à 430,88 mètres. La hausse s’est toutefois ralentie durant la journée et devrait se stabiliser ce week-end.

La situation restait malgré tout critique avec des inondations dans la plupart des communes autour du lac. Tous les accès au débarcadère qui est sous l’eau sont désormais interdits pour des raisons de sécurité, a constaté un journaliste de Keystone-ATS.

Navigation interdite

En matinée, les cantons de Vaud, de Neuchâtel et de Fribourg ont interdit toute navigation sur les lacs de Neuchâtel et de Morat, ainsi que sur la Thièle et la Broye jusqu’au 22 juillet. De nombreuses rives sont inondées ou sur le point de l’être.

Les ponts piétons de Lucerne ont été fermés. Les eaux ont envahi la place du centre-ville vers 10 h vendredi matin. KEYSTONE/URS FLUEELER

Le niveau du lac de Neuchâtel augmentait de 1 cm par heure vendredi, s’approchant de son niveau de crue fixé à 430,50 mètres en fin d’après-midi. À Neuchâtel, on se préparait vendredi à inonder partiellement le parking souterrain du complexe de la Maladière, qui comprend au-dessus un centre commercial et le stade de Neuchâtel Xamax. L’eau envahira le site au fil de la montée des eaux, l’idée consistant à compenser la poussée d’Archimède.

Le complexe devrait comme flotter tel un bateau sur la nappe phréatique, a expliqué sur les ondes de RTN et sur le site d’Arcinfo Antoine Bénacloche, ingénieur de la ville. Dans la mesure où il est ancré au sol, il s’agit de le lester en remplissant le parking, fermé en partie par ailleurs depuis jeudi soir, afin qu’il reste en place.

La population est appelée à respecter strictement le balisage mis en place et à se tenir à distance des rives, indique vendredi l’état-major cantonal de conduite (EMCC) du canton de Vaud. Pour des raisons de sécurité, le Groupe E a été contraint de couper les installations électriques basses tensions aux abords du lac entre Cheyres (FR) et Cudrefin (VD).

Le niveau du Léman est monté à 372,65 mètres. À Genève, l’Arve a connu une seconde crue jeudi: le débit a atteint 450 m3 par seconde vers 18h00, contre 410 m3 par seconde mardi à 09 h 30.

Lucerne pieds dans l’eau

Vendredi matin à 10 h 00, le lac des Quatre-Cantons a atteint la marque de 434,94 mètres. Ce niveau entraîne l’inondation de la Schwanenplatz, place du centre-ville de Lucerne située entre le lac et la vieille ville, indiquent les autorités municipales. Cette situation s’était déjà produite lors des graves inondations de 2005, notamment.

La navigation a été interdite sur les lacs de Neuchâtel et de Morat. KEYSTONE/SANDRA HILDEBRANDT

Durant la nuit, le niveau du lac a déjà fortement augmenté en raison des fortes pluies survenues en terres schwytzoises. Il avait augmenté de huit centimètres par rapport à la veille et se trouvait, à l’aube, à deux centimètres de la marque ultime entraînant l’inondation de la Schwanenplatz.

Pour cette raison, la ville a fermé le mythique pont de la Chapelle, le Rathaussteg ainsi que le Reussbrücke et le Spreuerbrücke, les quatre ponts piétonniers sur la Reuss. La bretelle d’accès reliant le centre-ville à l’autoroute A2, le long de la rivière, a également été fermée.

Situation critique à Berne

La situation devenait critique vendredi après-midi dans certains quartiers de la ville de Berne en raison de la montée du niveau de l’Aar. Le débit de la rivière, qui a atteint la cote de danger maximal, était de 561 m3/s. Le record de 1999 était de 613 m3/s.

Le niveau du lac de Bienne pourrait atteindre un nouveau record vendredi. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La rivière a déjà largement débordé entre Thoune et Berne. La situation du lac de Thoune reste aussi préoccupante. Un home pour personnes âgées a ainsi dû être évacué à titre préventif.

Villages submergés

Les villages schaffhousois de Schleitheim et Beggingen ont été submergés par les flots de torrents sortis de leur lit jeudi soir. Les eaux ont détruit des petits ponts, emporté des véhicules et inondé des bâtiments. Les dégâts se comptent en millions de francs. Selon la police, personne n’a été blessé.

Dans le canton d’Uri, la route nationale de l’Axen est également interdite à la circulation entre Flüelen et Sisikon. Le système de surveillance automatique de la région de Gumpisch a déclenché l’alarme vers 01 h 40 après que des pierres ont heurté des filets de protection. Selon les premières constatations, la route et le pont n’ont pas été endommagés.

ATS

