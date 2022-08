Covid-19 à Genève – Situation stable mais hausse des décès cet été Les personnes décédées ont plus de 75 ans. L’augmentation fait suite au rebond de cas mais la canicule pourrait avoir joué un rôle. Aglaé Tardin, médecin cantonale, fait le point sur l’évolution de la pandémie. Aurélie Toninato

Aglaé Tardin, médecin cantonale. IRINA POPA

L’an passé, à la même période, le nombre de cas de Covid-19 était en augmentation, le niveau d’alerte remontait aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), dont les soins intensifs se remplissaient à cause du variant Delta plus agressif. Neuf personnes hospitalisées sur dix n’étaient alors pas vaccinées, et 30 à 40% des Genevois pas encore immunisés.