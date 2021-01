Prospective culturelle – Sitôt le feu passé au vert, l’embouteillage! À supposer que la culture se remette à respirer aux premiers mois de 2021, la gestion des reports et des projets neufs tiendra du casse-tête. Katia Berger

À la Comédie des Eaux-Vives, le grand plateau aux perches abaissées dessine l’imbroglio des programmations à venir. © Régis Golay/federal-studio

Sans jouer les Cassandre, on aurait tort, cette année, d’applaudir le simple changement de millésime. Que le vaccin préserve ou non nos santés ne changera rien au fait que le sceau pandémique marquera au moins aussi profondément 2021 que 2020 – ne fût-ce que sur le plan économique. Notre conseiller administratif en charge de la Culture Sami Kanaan le prédit dans le bulletin de son Département: «Nous allons devoir vivre avec les stigmates de 2020 pendant longtemps».

Dans le meilleur des cas, sans compter les annulations ou restrictions susceptibles d’intervenir encore après la réouverture des lieux culturels annoncée au 22 janvier, plateaux de théâtre, salles de concert, cinémas, galeries et autres musées auront, pendant trois ans au moins, à jongler avec les reports de 2020. Faudra-t-il au printemps reprendre là où on les avait laissées les programmations de la présente saison? Rattraper in extremis les sacrifiés du Covid? Faire attendre les créations mûries durant le confinement? Annuler les représentations qu’une jauge réduite rendrait trop déficitaires? Privilégier le local sur l’accueil de têtes d’affiche étrangères? Déjà, les calculettes crépitent, les calendriers se triturent, les téléphones vibrent et les fichiers Excel s’amoncellent. Selon la taille, la mission ou le fonctionnement de l’institution, les décisions varieront. En 2021, il s’agira plus que jamais de consulter les grilles avant d’organiser une sortie.