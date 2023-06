Deux scénarios pour l’avenir – Sion, une relégation pour le meilleur ou pour le pire? Le club valaisan a quitté la Super League au terme d’un exercice tragicomique. Et maintenant, place à un nouveau départ ou changement dans la continuité? On a envisagé les deux scénarios. Simon Meier

Le défenseur valaisan Numa Lavanchy est effondré après la défaite contre Stade Lausanne Ouchy, qui rime avec la relégation du FC Sion en Challenge League. KEYSTONE/LAURENT GILLIÉRON

Pour le meilleur

Une catastrophe, surtout sportive, c’est une porte ouverte à des lendemains qui gazouillent. À condition de se donner les moyens d’y songer. Des moyens, Christian Constantin n’en manque pas. Mais le président du FC Sion est-il capable de raisonner autrement, de refaire de ce jouet cassé un club de foot? Dur de l’imaginer, après tout ce temps. La relégation des Valaisans, douloureux épilogue d’un feuilleton à la fois risible et désolant, marque la faillite d’une politique de fric et de frasques, de briques et de branques. Pour rêver au début d’autre chose, prenons au mot celui qui a plus ou moins annoncé son départ pour 2024.