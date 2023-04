Il n’y a pas eu de vainqueur dans la rencontre de Super League opposant Bâle à Zurich (1-1), samedi après-midi. Si les Zurichois se sont montrés les plus entreprenants en début de rencontre, ouvrant la marque par Sergio Lopez à la 19e minute, Bâle n’a pas trop attendu pour égaliser. C’est en effet sept minutes plus tard (26e) que Cheick Conde a ramené les hôtes à égalité. Les 19’451 spectateurs du Parc Saint-Jacques n’ont, dès lors, plus eu de but à mettre dans leurs souvenirs. Un point chacun, ça ne fait l’affaire de personne. Bâle reste quatrième avec le même nombre de points (35) que Saint-Gall, troisième, et Lugano, cinquième, qui s’affrontent dimanche (14h15) au Tessin. Et Zurich, antépénultième avec 30 points, vit sous la menace de Sion (9e) et Lugano (10e).