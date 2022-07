Football – Sion et Servette en chœur: «C’est frustrant!» Numa Lavanchy et Steve Rouiller ruminent un peu ce 0-0, pas pour les mêmes raisons. Daniel Visentini Sion

Steve Rouiller a étrenné le maillot third de Servette avec un blanchissage, un 0-0 à Sion. Malgré des frayeurs. BASTIEN GALLAY/LPS

Face à ce Servette qui subit le jeu, mais qui plie sans rompre, Sion s’est cassé les dents sur la défense genevoise. Numa Lavanchy le sait bien: lors de cette seconde période, quand son équipe poussait, il y avait un coup à jouer, une victoire à prendre.

Mais le nouveau du FC Sion est aussi lucide. «Je crois que ce point est bon à prendre, expliquait-il. Parce qu’on sait ce qu’il peut se passer: tu pousses, tu pousses et à la fin tu te fais cueillir sur une rupture. Ce n’est pas arrivé et c’est très bien comme ça.»

Il n’empêche: Sion n’était pas loin de forcer son destin. «Oui, je crois qu’il nous faut un peu plus de folie dans les trente derniers mètres, il faut plus oser, assure Lavanchy. Mais les choses se mettent en place, c’est bien, on progresse, il y a encore une alchimie à trouver. C’est sûr qu’avec la pression en fin de match, nous aurions pu faire quelque chose. C’est un peu frustrant.»

Steve Rouiller est aussi partagé que son homologue du FC Sion. Une précision d’abord: il n’a pas été titularisé en raison de la blessure de Nicolas Vouilloz à l’entraînement (fracture du nez), vendredi. «L’entraîneur comptait me faire jouer, je faisais partie de la mise en place, Nico s’est blessé à la fin de l’entraînement, explique-t-il. Mais après, oui, je suis heureux du blanchissage à Tourbillon, on prend conscience qu’on peut être solide défensivement. Cela dit, une petite frustration oui. On a subi, à cause d’erreurs techniques, de passes mal assurées. Cela nous oblige à reculer, à faire des efforts, à perdre de l’énergie dont nous ne disposons plus ensuite pour attaquer. La petite frustration est là.»

Pour la frayeur, c’est la scène du penalty que Rouiller a concédé sur Chouaref, un penalty finalement annulé par la VAR (faute sur Cognat juste avant). «C’est un peu la seule ombre au tableau pour moi», concédait Rouiller. Sans conséquence.

En revanche, Servette a vu Clichy sortir à la mi-temps (touché aux adducteurs), laissant sa place à Valton Behrami. Lequel s’est lui aussi blessé ensuite. La poisse.

Samedi prochain, Servette reçoit Winterthour, tandis que Sion s’en va dimanche à Zurich.

Daniel Visentini est journaliste pour le Sport Center depuis 2018. Il a été durant sept ans le chef de la rubrique Sports de la Tribune de Genève. Il suit de près l'actualité du football, notamment celle du Servette FC et de l'équipe de Suisse. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.