Météo exécrable – Sion connaît l’été le moins pourri. Le pire, c’est Delémont Alors que la rentrée scolaire pointe le bout de son nez, nous avons cherché les communes où le soleil s’était caché. Classement des tops et des flops. Florent Quiquerez

C’est à Sion que le mois de juillet a été le plus estival, même si les moyennes sont bien en deçà de celles des autres années. Yvain Genevay

L’été, quel été? Le cru 2021 restera comme une bien mauvaise piquette pour tous les amoureux de chaleur et de soleil. Et, malgré le retour annoncé du beau temps, le rattrapage en fin de saison sera compliqué, avec des journées qui raccourcissent. Mais dans cette atmosphère humide, fraîche et nuageuse, certaines communes s’en sont mieux sorties que d’autres.

Avec l’aide de MeteoNews, nous avons déniché les tops et les flops de l’été. Près de 40 stations de Suisse romande ont été analysées sur toute la durée du mois de juillet. Cinq critères ont été retenus: l’ensoleillement, le nombre de journées estivales – soit plus de 25°C –, le nombre de jours sans pluie, l’humidité relative et la température moyenne. Pour cette dernière variante, seul le résultat des communes situées en dessous de 650 mètres a été comptabilisé, afin de ne pas désavantager les communes d’altitude.