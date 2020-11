En quelques jours, Bâle est devenu le hotspot épidémique de Suisse. Face à une montée subite des cas de Covid-19, le gouvernement a décidé de fermer dès ce lundi bars et restaurants. Derrière ce qui est compris par beaucoup comme l’aveu d’un échec fracassant, le demi-canton de Bâle-Ville a en réalité beaucoup mieux géré la crise que les autres cantons. À commencer par la rapidité avec laquelle il a pris ces nouvelles mesures. Avant même de constater une augmentation dramatique des hospitalisations puis des morts. Certains cantons romands, qui ont connu une montée des cas similaire beaucoup plus tôt, ont tergiversé bien plus longtemps.

«Nulle part ailleurs en Suisse, le nombre d’infections dans les EMS n’a été aussi bien contenu»

Le succès de la méthode bâloise se mesure surtout à la manière dont le demi-canton est parvenu à protéger les personnes les plus âgées. Nulle part ailleurs en Suisse, le nombre d’infections dans les EMS n’a été aussi bien contenu. C’est le fruit d’une préparation minutieuse durant tout l’été. Et s’agissant de la capacité à tester rapidement et efficacement la population, Bâle est aussi un exemple dont d’autres pourraient s’inspirer. Contrairement à Genève, Vaud ou Zurich, il n’a jamais été nécessaire de patienter trois jours après s’être inscrit en ligne. L’attente n’a à aucun moment dépassé trois heures – sans rendez-vous. Pour y parvenir, Bâle a multiplié les lieux de tests et en compte près de 40 sur son tout petit territoire…Aujourd’hui, les mesures drastiques des cantons romands portent leurs fruits. Le nombre d’infections baisse rapidement. Mais plutôt que de s’autocongratuler, les autorités devraient regarder ailleurs pour éventuellement s’améliorer. Car déjà, certains experts craignent une possible troisième vague à la fin de l’hiver. Et cette fois, il faudrait être bien mieux préparé.