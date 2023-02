Tennis – Sinner beaucoup trop costaud pour Wawrinka Dépassé dans les grandes lignes, le Vaudois s’est incliné en quarts de finale du tournoi de Rotterdam, vendredi. Il a cédé 6-1 6-3 face à un adversaire trop fort pour lui.



Claude-Alain Zufferey

Stan Wawrinka a commis beaucoup trop de fautes directes, surtout dans le premier set, pour espérer inquiéter Jannik Sinner. keystone-sda.ch

Tout le monde attendait un affrontement entre Stefanos Tsitsipas (ATP 3) et Stan Wawrinka (ATP 130) en quarts de finale du tournoi ATP 500 de Rotterdam.

Mais vendredi soir, le Vaudois s’est retrouvé face à Jannik Sinner (ATP 14), qui s’était facilement débarrassé du Grec au tour précédent (6-4 6-3). Le jeune Italien de 21 ans restait sur une victoire contre Stan Wawrinka, de 16 ans son aîné, à l’occasion du dernier tournoi de Wimbledon.

Il a remis cela aux Pays-Bas, sans trembler, en s’imposant sur un sec et sonnant 6-1 6-3 en 1 h 11’. Dans la première manche, le Suisse s’est fait breaker d’entrée. On a pu croire à un simple faux départ lorsqu’il a eu trois balles de débreak dès le deuxième jeu. Mais il ne les a pas transformées. Après, plus rien ou presque pendant les 29 minutes de jeu. Stan Wawrinka a commis 16 fautes directes, beaucoup trop pour espérer quelque chose face à un tel adversaire.

Un suspense de courte durée à 3-3

Les trois premiers jeux du second set se sont déroulés sur le même format. À 3-1 pour Sinner, le Vaudois a pourtant commencé à mieux jouer. Avec un revers retrouvé, il est parvenu à tenir l’échange plus longtemps et à prendre le filet avec succès à plusieurs reprises. «Stan the Man» est même revu à 3-3. Mais ce sursaut n’a pas suffi à faire tourner la rencontre.

L’Italien a aligné trois jeux de suite pour boucler l’affaire sur un 6-3 sur sa troisième balle de match. Aucun regret à avoir pour Wawrinka, qui n’a jamais réussi à véritablement entrer dans cette rencontre, et encore moins à l’enflammer.

Un bilan tout de même positif

Mais le triple vainqueur en Grand Chelem (Australie en 2014, Roland-Garros en 2015 et US Open en 2016) peut être satisfait de sa semaine, après avoir notamment pris le dessus sur le Français Richard Gasquet. Jeudi, il avait expliqué «avoir joué son meilleur tennis depuis des mois.

Victorieux à Rotterdam en 2015, le Vaudois se croit toujours «capable d’obtenir de grands résultats cette année».

Sinner, lui, peut légitimement croire à la victoire finale aux Pays-Bas même si Dimitrov et Medvedev restent également sur de bonnes prestations.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.