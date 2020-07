Bernex – S’initier à l’économie de transition tout en s’amusant Jusqu’au 30 juillet, les Jardins de Mamajah à Bernex accueillent des ateliers ludiques et en plein air pour petits et grands. Andrea Machalova

Les Jardins de Mamajah

Initier les enfants et les adultes, dont des personnes âgées, à l’écologie et aux principes de l’économie de transition, telle est l’idée des ateliers L’Échappée verte, lancés cet été par Elsa Reduto dans les jardins de Mamajah, à Bernex. Tous les mardis et mercredis après-midi jusqu’au 30 juillet, l’animatrice socioculturelle, spécialiste des échanges intergénérationnels, y accueille des groupes de tout âge lors d’activités en plein air visant à stimuler l’apprentissage par l’observation et l’action.