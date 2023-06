VTT – Lars Forster en argent et Sina Frei en bronze aux Européens La Suisse a récolté deux médailles en cross-country des championnats d’Europe à Krynica-Zdroj (Pologne) grâce au Saint-Gallois qui a fini deuxième et la Zurichoise qui a pris la troisième place. Ruben Steiger

Sina Frei a décroché la médaille de bronze aux Jeux européens 2023. AFP

Dimanche à Krynica-Zdroj (Pologne), Lars Forster a conquis l’argent du cross-country des championnats d’Europe de VTT. Le Saint-Gallois s’adjuge ainsi sa troisième médaille européenne en individuel après ses titres en 2018 et 2021.

Le vététiste de 29 ans a toujours été dans la lutte pour le podium et a même longtemps cru pouvoir réaliser la passe de trois. Finalement, il a trouvé plus fort que lui en la personne du Roumain Vlad Dascalu (25 ans) qui l’a battu pour seulement quatorze petites secondes. L’Italien Luca Braidot (32 ans) s’est emparé du bronze.

Quatre autres représentants helvétiques ont terminé dans le top 20. Thomas Litscher (8e à 1’08), Marcel Guerrini (9e à 1’16), Joel Roth (14e à 1’57) et Simon Walter (16e à 2’05). Le Chaux-de-Fonnier Alexandre Balmer a lui eu plus de difficultés (31e à 3’30).

Une première pour Sina Frei

Plus tôt dans la journée, Sina Frei avait décroché la troisième place de l’épreuve féminine. La Zurichoise de 25 ans s’est pour l’occasion offert sa première breloque continentale en individuel.

La vice-championne olympique de Tokyo a ainsi confirmé sa bonne forme du moment, mais cela n’a pas suffi pour inquiéter Puck Pieterse (21 ans). La talentueuse Néerlandaise, qui a bouclé le parcours en 1 h 18 et 26 secondes, a devancé l’Autrichienne Mona Mitterwalner (21 ans) de 26 secondes et Sina Frei d’une minute et cinq secondes.

La Saint-Galloise Jolanda Neff, qui visait un cinquième titre européen, a quant à elle terminé au pied du podium. La championne olympique 2021 était sur le podium provisoire (2e) après le deuxième des cinq tours de circuit, mais elle n’a pas réussi à maintenir la cadence.

Les autres Suissesses ont terminé plus loin dans la hiérarchie. Steffi Häberlin (9e à 2’48), Linda Indergand (11e à 3’08), Nicole Koller (14e à 3’56), Ramona Forchini (23e à 6’22) n’ont jamais été dans la course aux médailles.



Ruben Steiger est journaliste stagiaire à l'agence Sport-Center depuis septembre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Auparavant, il a obtenu un master HES en Business Administration. Plus d'infos @SteigerRuben

