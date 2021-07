Crise à la RTS – Simonetta Sommaruga requiert un changement de culture d’entreprise La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a réagi vendredi à la publication d’un rapport faisant état de nombreux cas d’atteintes à la personnalité à la RTS.

Simonetta Sommaruga s’informera de la mise en œuvre de ces mesures qui visent à restaurer des relations de travail saines à la RTS, une entreprise qui a un devoir «d’exemplarité». KEYSTONE/Anthony Anex

Réagissant par le biais de son service de communication à un rapport faisant état de nombreux cas d’atteintes à la personnalité à la RTS, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a insisté, vendredi, sur la nécessité d’un changement de culture au sein de la chaîne. La RTS avait annoncé jeudi mettre en place un plan d’action afin que ces situations ne se reproduisent plus.

Simonetta Sommaruga s’informera de la mise en œuvre de ces mesures qui visent à restaurer des relations de travail saines à la RTS, une entreprise qui a un devoir «d’exemplarité». La cheffe du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) suit le dossier depuis l’automne dernier.

Dans cette affaire, le DETEC ne dispose pas d’une grande marge de manœuvre. Le département rappelle n’avoir aucune compétence de surveillance formelle en raison de l’indépendance de la SSR, qui est inscrite dans la Constitution. La SSR «est responsable de la réglementation des questions relevant du droit du personnel».

La direction en première ligne

Une séparation claire des tâches qui n’empêche pas Simonetta Sommaruga de rappeler qu’il «incombe à la direction de toute entreprise de prévenir le harcèlement sexuel et de prendre au sérieux les dénonciations de tels agissements».

Jeudi, le bureau d’avocats Collectif de défense, qui a recueilli les témoignages de cas potentiels de harcèlement ou d’écarts de conduite à la RTS, a publié son rapport. Celui-ci fait état de nombreuses situations d’atteintes à la personnalité qui sont survenues au cours des 20 dernières années au sein de la chaîne.

Le Collectif de défense, mandaté par la RTS et le Syndicat suisse des mass médias (SSM), a récolté plus de 220 témoignages au cours de son enquête, dont certains remontent à plus de 20 ans. Le SSM a qualifié le rapport du bureau d’avocats d’accablant et appelle à un changement en profondeur.

ATS

