Coronavirus en Suisse – Simonetta Sommaruga: «On ne peut plus attendre» Lors de la séance extraordinaire du Conseil fédéral vendredi, la présidente de la Confédération a déploré l’évolution inquiétante de la situation épidémiologique dans le pays.

«Dans la situation actuelle, peu importe qui décide quoi, ce qui compte, c’est que les chiffres baissent», a relevé Simonetta Sommaruga. KEYSTONE

Le nombre d’infections au coronavirus hausse de nouveau et fortement, tous les cantons sont concernés. «On ne peut plus attendre, on a besoin de mesures supplémentaires drastiques pour faire baisser les chiffres», a déclaré la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga vendredi lors d’un point presse.

Elle a déploré l’évolution qui s’était «malheureusement» déjà dessinée la semaine passée. Les hôpitaux et leurs personnels ont atteint leurs limites, a-t-elle souligné.

Le Conseil fédéral reprend la main, avec des mesures strictes et des aides financières. «Dans la situation actuelle, peu importe qui décide quoi, ce qui compte, c’est que les chiffres baissent», a relevé Simonetta Sommaruga. A la suite de la consultation des mesures annoncées mardi, certains cantons ont dit qu’elles allaient trop loin, d’autres pas assez, mais la majorité ont dit qu’il fallait agir.

La présidente de la Confédération a également souligné qu’un semi-confinement est à éviter pour des raisons économiques. Elle a appelé à la responsabilité de chacun. Le Conseil fédéral évaluera la situation dans les cantons la semaine prochaine.

ATS/NXP