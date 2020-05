Coronavirus – Simonetta Sommaruga et Angela Merkel échangent sur la crise Les deux dirigeantes ont notamment relevé le bon fonctionnement des vols de rapatriement ou la gestion de la circulation des personnes à la frontière.

Les deux dirigeantes se sont entretenues ce vendredi par vidéoconférence. Keystone

La présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga s’est entretenue vendredi par vidéoconférence avec la chancelière allemande Angela Merkel. La gestion de la crise du coronavirus a été au centre de cette discussion.

Après un blocage en début de crise des importations du matériel de protection, la collaboration s’est améliorée entre la Suisse et l’Allemagne et a par la suite très bien fonctionné, notamment pour les vols de rapatriement ou la gestion de la circulation des personnes et des marchandises à la frontière, souligne le Département de l’environnement et des transports.

Mme Sommaruga s’est félicité que la Suisse ait été intégrée très tôt dans le dispositif de crise de l'Union européenne, qui a reporté d’un an l’application du nouveau règlement concernant les dispositifs médicaux. Cette approche pragmatique de la collaboration pourrait permettre de trouver des solutions pour les relations entre la Suisse et l’UE, a estimé la conseillère fédérale.

Il est important, pour avancer vers un retour à la normale, que les pays voisins coopèrent étroitement en matière de trafic frontalier, a souligné Mme Sommaruga. De même, une coordination internationale est nécessaire pour le développement et la distribution équitable d’un vaccin.

Politique européenne et climatique

Les deux dirigeantes ont également abordé des questions de politique européenne. Dès le 1er juillet, l’Allemagne repend la présidence du Conseil de l'Union européenne pour six mois. Cette période sera marquée par les conséquences de la crise, qui a également entraîné en Suisse le report des dossiers de politique européens.

La question du climat a également été abordée, alors que les deux pays se sont fixés des objectifs ambitieux. La présidente de la Confédération a fait valoir que la Suisse pourrait faire profiter les autres pays de son expérience en politique climatique, notamment avec sa politique réussie de transfert du trafic marchandises de la route sur le rail, la taxe incitative sur le CO2 ou encore l’analyse des placements financiers respectueux du climat.

( ATS/NXP )