Classement Forbes – Simonetta Sommaruga est la 56e femme la plus influente Le magazine économique américain établi un classement selon les critères de l’argent, du pouvoir, de l’influence et de la présence médiatique. Angela Merkel reste la numéro 1.

La présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga occupe la 56e place du classement mondial 2020 des 100 femmes les plus influentes du magazine Forbes (archives). KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Simonetta Sommaruga, la présidente de la Confédération, fait son entrée dans le classement mondial des 100 femmes les plus influentes selon le magazine américain Forbes. Elle occupe la 56e place.

Forbes a publié son classement 2020 cette semaine. Les critères sont l’argent, le pouvoir, l’influence et la présence médiatique, selon des informations diffusées jeudi dans le 12h45 de la RTS. Plusieurs femmes figurent dans ce classement pour le rôle qu’elles ont tenu dans la gestion de la pandémie, est-il écrit sur le site internet de Forbes.

Simonetta Sommaruga figure loin derrière le top 3 composé de la chancelière allemande Angela Merkel, de la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde et de la vice-présidente élue américaine Kamala Harris. Elle devance cependant les chanteuses américaines Rihanna (no 69), Beyoncé ( no 72), Taylor Swift ( no 82) ou encore l’actrice américaine Reese Witherspoon (no 92). Au niveau politique, elle est également devant la Première Ministre finlandaise Sanna Marin (no 85).

ATS/NXP