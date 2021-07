En mission pour le climat – Simonetta Sommaruga achève sa tournée en Afrique de l’Ouest La protection du climat et de l’environnement a été au centre d’un voyage de la conseillère fédérale, du 5 au 9 juillet, au Sénégal et au Ghana.

Simonetta Sommaruga ( à droite) était l’invitée d’une émission sur CitiTV, au Ghana. KEYSTONE

La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a achevé vendredi son voyage au Sénégal et au Ghana. Elle a signé un accord sur le climat à Dakar et a fait progresser au Ghana la mise en œuvre d’un tel accord sur le climat signé voici quelques mois avec ce pays.

La protection du climat et de l’environnement a été au centre du voyage de la conseillère fédérale, du 5 au 9 juillet, en Afrique de l’Ouest rappelle le Département de l’environnement (DETEC) dans un communiqué. Au Ghana, une place importante a été accordée au thème des déchets électroniques.

Chaque année, environ 50 millions de tonnes de déchets électroniques sont produits dans le monde. Une partie de ces déchets sont exportés vers des pays en développement.

Ils ne devraient être exportés que vers des pays qui ont donné leur accord préalable à la transaction.La Suisse et le Ghana veulent collaborer sur le plan politique pour l’introduction, au niveau mondial, de cette nouvelle réglementation. Les deux pays se sont exprimés en ce sens dans une lettre.

Accord sur le climat

Ils demandent pour cela de compléter une annexe à la Convention de Bâle, qui réglemente et définit les déchets dont l’importation doit être approuvée au préalable par les Etats concernés. Ils souhaitent qu’à l’avenir, l’exportation de tous les déchets électroniques fasse l’objet de contrôles

A Dakar, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a signé un accord sur le climat avec le Sénégal. Il s’agit du troisième accord de compensation des émissions de CO2 dans le cadre de l’Accord de Paris, après ceux avec le Pérou et le Ghana.

Le Sénégal est durement touché par les changements climatiques, selon Abdou Karim Sall, le ministre sénégalais de l’environnement. Le pays mise sur les énergies renouvelables et a construit le plus grand parc éolien d’Afrique de l’Ouest. Les investissements suisses serviront à installer au Sénégal des usines de biogaz dans les fermes, ce qui permettra de réduire la consommation de bois de chauffage et de charbon de bois.

Coopération économique

En dehors de cet accord sur le climat, le Sénégal est l’un des pays prioritaires dans la stratégie pour l’Afrique subsaharienne 2021-2024 du Conseil fédéral. La Suisse compte davantage développer le partenariat existant, notamment dans les domaines de la durabilité et de la numérisation.

Simonetta Sommaruga a également lancé le programme de coopération du SECO à Accra. Bien que ce pays africain soit un exemple en matière de démocratie, il reste confronté à de nombreux défis, souligne le DETEC. Le SECO encourage la mise en place d’un cadre économique attractif pour améliorer et multiplier les emplois. De 2021 à 2024, il prévoit environ 65 millions de francs pour la coopération et le développement économiques au Ghana.

ATS

