Mon animal et moi – «Simone» aime s’asseoir sur le balcon pour guetter ses copains Cela ne fait que quelques mois que cette adorable petite chienne blanche est entrée dans la vie d’Eva. Aucun doute, une complicité très touchante les lie désormais. Sonia Imseng

Eva pose avec son adorable Simone, qui fête ses 7 mois ce week-end. VALENTIN FLAURAUD/VFLPIX.COM

Simone fait partie de ces boules de poils qui font tourner toutes les têtes. Celle qui fête ses 7 mois ce week-end ne quitte d’ailleurs jamais ses propriétaires qui emmènent leur adorable chienne blanche partout avec eux. Au restaurant, sur les terrasses lausannoises jusqu’au bord du Léman, en passant par le Festival de la Cité, «elle adore se balader avec nous et elle finit toujours par être le centre de l’attention, on se fait arrêter presque toutes les 10 minutes pour des caresses», explique Eva, non sans une pointe de fierté.