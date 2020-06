Littérature romande – Simona Brunel-Ferrarelli reçoit le prix SPG du premier roman Ce prix littéraire d’une première oeuvre écrite en français et publiée en Suisse va au roman «Les battantes» aux Éditions Encre fraîche Olivier Bot

«Les battantes», le premier roman de Simona Brunel-Ferrarelli a été distingué par le jury présidé parThierry Barbier-Mueller Président, Administrateur délégué et CEO de la Société Privée de Gérance (SPG) à Genève. DR

Simona Brunel-Ferrarelli est la lauréate de l’édition 2020 du Prix littéraire SPG romand, pour «Les battantes», publié par les Éditions Encre Fraîche. Le Prix SPG récompense une première œuvre littéraire d’un auteur romand, écrite en langue française, éditée par une maison d’édition suisse, et parue dans l’année. Ce prix a pour but de promouvoir la création littéraire romande et sa diffusion, d’encourager de nouveaux auteurs romands, et de soutenir l’édition romande et ses acteurs. Le Prix est doté de cinq mille francs. L’an dernier, le jury avait couronné Claire May pour Oostduinkerke (Éditions de l’Aire).