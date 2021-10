Les Aigles restent positifs – Simon Le Coultre veut déployer ses ailes Après la claque contre Ambri, le défenseur de Ge/Servette a su rebondir malgré une nouvelle (courte) défaite contre Davos. Le hockeyeur des Vernets espère bien renouer avec le succès vendredi à Rapperswil. Grégoire Surdez

Simon Le Coultre retrouve peu à peu son coup de patin et sa confiance. ERIC LAFARGUE

Il incarne à merveille ce Ge/Servette qui progresse sur le chemin de la guérison. Il a des hauts, il a des bas, dans le dur il se débat, mais son talent jamais ne fait débat. Simon Le Coultre est comme les Aigles, il a juste besoin de temps pour redéployer ses ailes. «Ce n’est jamais simple de revenir après une opération et une longue période d’inactivité, explique-t-il. Physiquement, on retrouve assez vite ses sensations. Ce qui est plus compliqué, c’est davantage de se remettre dans le rythme.»

Il n’est pas rare de voir un joueur réaliser un ou deux très bons matches lorsqu’il revient au jeu avant de connaître un passage difficile. Ce fut le cas de Simon Le Coultre. Après avoir manqué la préparation estivale et le début de saison, il avait été le premier des «opérés» à retrouver le doux parfum de la compétition. C’était contre Berne, le 14 septembre. Une date marquante à plus d’un titre puisque ce soir-là, Ge/Servette avait obtenu sa dernière victoire dans le temps réglementaire. Le Vaudois lui, avait retrouvé le sourire d’entrée de jeu en envoyant une charge appuyée. «Rien de tel pour se remettre dedans», avait-il rigolé à sa sortie de glace.