Retour aux Vernets gagnant – Simon Le Coultre savoure son retour avec Ge/Servette Les Aigles ont largement dominé un «petit» Berne. Le défenseur des Aigles a apprécié les retrouvailles avec le public. Grégoire Surdez

La présence de Simon Le Coultre a apporté de la stabilité à la défense des Aigles. Keystone

Une bonne charge et ça repart. Simon Le Coultre a envoyé un Bernois sur Mars dès son retour sur la glace. Le défenseur des Aigles n’avait plus joué depuis le 8 mai, jour de défaite en finale à Zoug. Opéré dans la foulée, il a sué tout l’été pour revenir à point nommé. «On ne choisit pas la date de son retour, s’amuse-t-il. Mais c’est vrai que ça tombe assez bien puisqu’on a fait plaisir à notre public. On se devait de livrer une grosse performance après cette dernière saison si particulière.»

L’ancien junior du LHC a livré un match plein. Comme tous ses coéquipiers, qui ont su élever leur niveau de jeu pour mieux encaisser les coups durs et les blessures. Touché dans le bas du corps, Marc-Antoine Pouliot a assisté en costard à la démonstration de ses nouveaux camarades de jeu. Il a sans doute apprécié la prestation intéressante de Deniss Smirnovs, promu au centre de la deuxième ligne. Ce n’est plus le même joueur que l’an passé, lui qui a aussi bossé comme un fou pendant la préparation.