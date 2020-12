Avant le derby du lac – Simon Le Coultre ne craint pas la saison 2 Brillant lors de ses débuts en National League la saison dernière, le Vaudois des Vernets a conscience que le plus dur reste à faire pour s’établir durablement dans la ligue. Grégoire Surdez

Un tir terrible Simon Le Coultre retrouvera une place en power-play contre Lausanne. Et le chemin des filets? Eric Lafargue

Il a clairement pris de l’ampleur. Et on ne parle pas là que de ses cuisses ou de ses biscotos, Simon Le Coultre n’est plus ce junior qui débarquait du Canada et qui filait discrètement entre les murs des Vernets. À 21 ans, il dégage une belle assurance sans jamais tomber dans la suffisance. Il faut dire que sa première saison dans l’élite a été une vraie réussite (19 points, 4 buts et 15 assistances). «C’est vrai que lorsqu’un junior débarque, ce n’est pas forcément la première saison qui est la plus difficile, témoigne-t-il. Les attentes ne sont pas trop grandes, le droit à l’erreur existe et il y a aussi une certaine forme d’insouciance qui accompagne ces premiers pas dans l’élite.»