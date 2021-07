Deux ans de contrat en plus – Simon Le Coultre était devenu une priorité pour les Aigles Le défenseur vaudois de 21 ans s’est engagé jusqu’en juin 2024 avec les Grenat. Il rêve de remporter le titre avec cette équipe qu’il adore. Christian Maillard

Simon Le Coultre se plaît à Genève pour le plus grand plaisir de ses entraîneurs et de ses dirigeants. ERIC LAFARGUE

C’était le gros dossier de l’été aux Vernets, la priorité pour les dirigeants de Ge/Servette de le conserver encore quelque temps dans le contingent. L’Aigle a posé sa griffe sur un nouveau contrat. Simon Le Coultre, qui se plaît bien avec ce maillot grenat, a prolongé son vol avec les Genevois pour deux ans supplémentaires. Arrivé en 2019 du Québec, après trois saisons passées avec les Moncton Wildcats (en LHJMQ), ce grand espoir du hockey suisse de 21 ans, qui arrivait au terme de son aventure dans douze mois, sera donc encore avec le GSHC jusqu’à la fin de l’exercice 2023-2024.

À peine débarqué au bout du Lac, le jeune et talentueux défenseur n’a pas tardé à démontrer toutes ses qualités sur la glace. Il s’est également très vite fait une place dans le vestiaire et dans l’équipe où il est très apprécié. Simon est doté d’un excellent patinage et d’une vocation offensive. En 108 matches de National League, il totalise déjà 38 points (8 buts, 30 assists). Avec la récente signature de Roger Karrer (4 ans), le talent et la jeunesse dans la brigade défensive des Aigles sont maintenant assurés.

«La signature de Simon Le Coultre était l’une de nos priorités cet été, confirme le directeur sportif Marc Gautschi. Avec la prolongation de contrat de Roger Karrer, nous possédons deux des plus grands talents suisses chez les défenseurs. La saison dernière, les deux joueurs ont été associés et ils ont vraiment connu une belle saison. On avait très vite tendance à oublier qu’ils n’avaient que 20 et 23 ans. La prolongation de Simon est un signal fort pour l’avenir. »

De son côté, Simon Le Coultre est tout aussi heureux de poursuivre sa progression et son chemin avec les Grenat: «Je suis très heureux de pouvoir continuer l’aventure avec le Genève-Servette. J’adore mes coéquipiers, j’adore la ville et les fans. C’était une évidence pour moi de prolonger ici. L’équipe est forte et nous avons du succès. On veut faire mieux que la saison passée. » Faut-il rappeler que les Genevois avaient perdu le championnat en finale?

