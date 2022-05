Hockey sur glace – Simon Le Coultre et Killian Mottet doivent quitter l’équipe de Suisse Le défenseur de Genève-Servette Simon Le Coultre et l’attaquant de Gottéron Killian Mottet ont été retranchés de l’équipe de Suisse. Six joueurs lémaniques figurent encore dans la sélection. Grégory Hofmann (Zoug) n’a pas été retenu en vue des Mondiaux en Finlande qui débutent le 13 mai. Cyrill Pasche

Simon Le Coultre (à gauche) ne poursuit pas l’aventure avec l’équipe de Suisse. Les six autre joueurs des clubs lémaniques restent pour l’instant avec la sélection. keystone-sda.ch

Patrick Fischer a effectué un premier cut après la victoire 3-2 de jeudi contre la Finlande. Le Fribourgeois Killian Mottet et le Vaudois de Genève-Servette, le défenseur Simon Le Coultre, ne poursuivront pas l’aventure avec l’équipe de Suisse et rentrent au pays.

Quatre nouveaux arrivants

Les chances de participation aux Mondiaux sont par contre intactes pour Noah Rod et Marco Miranda (Genève-Servette) ainsi que Damien Riat, Christoph Bertschy, Lukas Frick et Andrea Glauser (Lausanne). Un dernier «cut» sera effectué après les deux matches du week-end.

Quatre nouveaux joueurs rejoignent l’équipe à Stockholm pour les deux derniers matches de préparation en vue des Mondiaux (samedi contre la Suède, dimanche contre la Tchéquie): Nico Hischier (New Jersey Devils), Denis Malgin (ZSC Lions), Christian Marti (ZSC Lions), Timo Meier (San Jose Sharks), Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils) et Pius Suter (Detroit Red Wings).

Hofmann à la maison

Les trois champions de Suisse, les attaquants Dario Simion et Fabrice Herzog ainsi que le gardien Leonardo Genoni se joindront à l’équipe la semaine prochaine. Grégory Hofmann n’a quant à lui pas été retenu par Fischer. Le Romand du EV Zoug avait été très décevant aux JO à Pékin et peu en vue durant les play-off avec l’équipe de Suisse centrale. «Grégory aurait voulu participer au Championnat du monde. Nous avons toutefois décidé d’un commun accord qu’il avait besoin prendre une pause», a expliqué Patrick Fischer dans un communiqué. Quant à Philipp Kurashev (Chicago Blackhawks), il a été testé positif au Covid et sa participation est pour l’instant incertaine.

Pour des raisons médicales, Patrick Fischer doit en outre renoncer aux services de trois finalistes des ZSC Lions: Sven Andrighetto (hanche), Denis Hollenstein (genou) et Yannick Weber (pied).

La sélection suisse pour les matches du weekend: Afficher plus Gardiens (2): Sandro Aeschlimann (HC Davos), Reto Berra (Fribourg-Gottéron). Défenseurs (9): Dominik Egli (HC Davos), Michael Fora (HC Ambrì-Piotta), Lukas Frick (Lausanne HC), Andrea Glauser (Lausanne HC), Dean Kukan (Columbus Blue Jackets), Christian Marti (ZSC Lions), Janis Moser (Arizona Coyotes), Romain Loeffel (HC Lugano), Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils). Attaquants (15): Andres Ambühl (HC Davos), Christoph Bertschy (Lausanne HC), Enzo Corvi (HC Davos), Nando Eggenberger (SC Rapperswil-Jona Lakers), André Heim (HC Ambrì-Piotta), Nico Hischier (New Jersey Devils), Mike Künzle (HC Bienne), Denis Malgin (ZSC Lions), Timo Meier (San Jose Sharks), Marco Miranda (Genève-Servette HC), Damien Riat (Lausanne HC), Noah Rod (Genève-Servette HC), Tristan Scherwey (CP Berne), Pius Suter (Detroit Red Wings), Calvin Thürkauf (HC Lugano).

