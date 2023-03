Hockey sur glace – Simon Le Coultre: «C’était une délivrance de marquer ce but» Tout juste deux mois après sa blessure à Ambri, le défenseur de GE Servette a retrouvé le jeu lors de cet acte V des play-off vendredi. Il a marqué et réalisé un assist face à Lugano. Ruben Steiger Genève

Simon Le Coultre a vécu une soirée de rêve pour son retour au jeu. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

GE Servette a mis du temps à dévoiler son alignement avant l’acte V contre Lugano. Et pour cause, une belle surprise s’y était glissée. La présence inattendue de Simon Le Coultre. Deux mois après sa blessure sur la glace d’Ambri, ayant nécessité l’ablation d’un rein, le défenseur a retrouvé le jeu après avoir reçu le feu vert médical jeudi.

«J’ai travaillé dur ces dernières semaines afin d’être prêt et j’ai essayé d’aider l’équipe au mieux», a réagi le numéro 90 des Aigles. Et il l’a fait avec brio, participant aux succès des siens (5-1) en inscrivant un but, le troisième, et en réalisant deux assists. «Au moment où j’ai vu le puck entrer, j’ai ressenti de la joie. C’était une délivrance de marquer ce but. Après les moments par lesquels je suis passé, ça faisait du bien au moral.»

L’équipe avant tout

La disponibilité de Simon Le Coultre a permis à Jan Cadieux de s’appuyer sur une plus grande profondeur dans le secteur défensif. Cependant, l’entraîneur grenat a préféré mettre en avant le travail effectué par son protégé. «C’était un beau cadeau de Simon d’avoir voulu revenir et d’avoir travaillé fort pendant les trois dernières semaines pour être sur la glace.»

Son coéquipier Marco Miranda n’a lui pas masqué sa joie au moment d’évoquer la présence de son coéquipier sur la feuille de match. «Je suis trop content pour lui car il a tout de suite marqué, sourit-il. Je suis persuadé que ça lui a fait du bien. En dehors de ce goal, je trouve qu’il a bien joué et surtout il était bien physiquement. Après une longue pause ce n’est jamais facile, mais il avait l’air très frais.»

«C’est l’équipe avant tout. On joue les uns pour les autres. Je ne veux pas attirer l’attention sur moi. J’essaye simplement de jouer mon jeu.» Simon Le Coultre, défenseur de GE Servette

Simon Le Coultre a logiquement été élu meilleur joueur de son équipe. Néanmoins l’arrière de 23 ans ne souhaite pas être sous le feu des projecteurs. «C’est l’équipe avant tout, a-t-il sobrement expliqué. On joue les uns pour les autres. Je ne veux pas attirer l’attention sur moi. J’essaye simplement de jouer mon jeu.»

Aucune crainte sur la glace

Son jeu, porté vers l’offensive tout en faisant preuve de rigueur défensive, Simon Le Coultre était impatient de le mettre en pratique dans ses play-off. D’autant plus que les Aigles doivent prendre leur mal en patience contre les Bianconeri. «Ce n’est jamais facile de regarder les matches. On aimerait être sur la glace pour aider les coéquipiers», a raconté Simon Le Coultre.

De l’excitation d’être de retour, mais aucune crainte de l’adversité des séries ou d’un coup de canne mal placé. «Non, je n’ai aucune appréhension et je pense que cela va continuer ainsi, a-t-il souligné. C’est un travail mental et j’ai reçu beaucoup de soutien de ce point de vue. J’ai vu ce soir (ndlr: vendredi) que mon jeu avait un peu changé, je suis peut-être moins physique mais ça ne me dérange pas.»

Simon Le Coultre voulait pouvoir aider ses coéquipiers sur la glace. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Après cette soirée de rêve, la récupération s’annonce importante pour l’arrière international qui devra rechausser les patins dans 48 heures à la Cornèr Arena. «Je dois bien m’hydrater, bien dormir et faire les choses qui me feront du bien samedi. Ce n’est pas ma première blessure et c’est moins compliqué à gérer qu’une épaule ou un genou», a conclu Simon Le Coultre.

La récupération s’annonce primordiale pour tous les Aigles qui chercheront à s’imposer dimanche soir (20 h) au Tessin afin d’assurer leur place en demi-finale.

Ruben Steiger est journaliste stagiaire à l'agence Sport-Center depuis septembre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Auparavant, il a obtenu un master HES en Business Administration. Plus d'infos @SteigerRuben

