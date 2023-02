Hockey sur glace – Simon Le Coultre a perdu un rein Fin de saison pour le défenseur de Genève-Servette. Touché le 24 janvier dernier à Ambri, il a dû se faire enlever un rein. Simon Meier

Simon Le Coultre est out jusqu’à la fin de la saison. Il a subi l’ablation d’un rein.

Grosse tuile pour GE Servette et Simon Le Coultre. Le Vaudois ne rechaussera plus ses patins cette saison. Le défenseur de 23 ans, touché le 24 janvier passé à Ambri, était resté plusieurs jours à l’hôpital de Lugano avant de pouvoir regagner le bout du lac. Et pour cause: il y avait subi l’ablation d’un rein, l’organe étant trop endommagé après un choc pour être sauvé.

«Il se porte bien et il pourra rejouer au hockey sur glace», tient à rassurer le communiqué officiel publié jeudi après-midi par le club genevois. C’est évidemment tout ce qu’on souhaite au joueur, auteur de 19 points en 40 matches cette saison, et dont la progression s’avérait spectaculaire ces derniers mois.



