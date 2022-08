Quelle est votre place préférée? (4/8) – Simon-Goulart, le parking redevenu place piétonne Autrefois couverte de voitures, cette place du quartier de Saint-Gervais, accolée au temple, donne au site des airs de village. Les riverains y ont pris leurs habitudes. Antoine Grosjean

Simon-Goulart a pris des allures de place de village. Lucien Fortunati

Il n’y a pas photo, peu d’espaces publics ont connu une telle métamorphose dans l’histoire récente de Genève. Aujourd’hui, on a presque oublié que la place Simon-Goulart, dans le quartier de Saint-Gervais, a servi de parking durant un demi-siècle, avant d’être réaménagée en 2013. Pour les enfants qui y jouent à la marelle ou se rafraîchissent dans sa fontaine en été, elle a toujours été piétonne.



D’ailleurs, c’était son affectation originelle. Au début du XXe siècle, l’endroit était encore occupé par une série de petits immeubles vétustes – dont l’un faisait corps avec le temple de Saint-Gervais – qui s’érigeaient au sommet des glacis des Terreaux-du-Temple. Le tout a été rasé, puis la place Simon-Goulart (du nom du pasteur qui officiait à Saint-Gervais au temps de l’Escalade) a été créée dans les années 50. Mais en plein essor de l’automobile, elle s’est transformée en parking à peine quelques années plus tard.

Une fontaine et de l’espace pour les piétons ont remplacé les voitures. Lucien Fortunati

Dix ans pour chasser les voitures

Il aura fallu dix ans pour concrétiser le projet de la rendre à nouveau piétonne. Exit donc, les voitures. L’atelier Descombes Rampini, lauréat du concours organisé en 2003, a dégagé l’espace central, uniquement ponctué par un bassin au style assez austère. Les trottoirs de la rue Vallin ont été supprimés pour créer une zone de rencontre qui offre une continuité avec le parvis de l’église.



Une rangée d’arbres et de buissons isole la place du trafic intense de la rue des Terreaux-du-Temple. À ses pieds s’étire une plateforme en bois oblongue. Élément le plus original du projet, celle-ci prend tour à tour la forme d’une longue table de pique-nique, de bancs et de méridiennes où s’allonger pour la bronzette, la sieste ou pour feuilleter un livre.



Chacun a pris ses habitudes ici, des pique-niqueurs aux riverains qui promènent leur chien, en passant par les étudiants de l’école d’art voisine ou les skateurs. «Il y a un sacré brassage de population, souligne un commerçant. C’est une place qui a son caractère, très multiculturelle.»

Les enfants ont aussi investi les lieux. Lucien Fortunati



Chantal, la vendeuse de la fromagerie Dupasquier, décrit elle aussi un lieu très animé: «Pour un magasin, c’est toujours un avantage de donner sur une place piétonne, cela fait du passage.» Dans le quartier, on déplore juste quelques nuisances générées par les fêtards et autres usagers nocturnes du lieu.



Mais en été, à la mi-journée, celui-ci est presque désert. Lors de notre passage, on n’y croise que deux ou trois personnes mangeant sur le pouce, à l’instar de Deborah. «J’ai grandi tout près de là, alors j’ai connu tous les changements de cette place, confie-t-elle. Elle a été bien réaménagée. C’est assez calme, malgré la proximité de la route. Avec la petite fontaine et l’église, on se croirait presque en vacances!»

Un îlot de chaleur

Seul regret, exprimé aussi par d’autres personnes: le manque d’ombrage. Il faut dire qu’en plein cagnard, cette vaste esplanade entièrement minérale et dénuée d’arbres – sauf sur un côté – est un véritable îlot de chaleur.

De nos jours, on y mettrait sans doute davantage de végétation. Mais à la base, la nouvelle place Simon-Goulart était censée accueillir diverses festivités, et surtout un marché hebdomadaire. D’où le sol en dur et l’absence d’arbres sur l’espace central. Or, si des manifestations s’y tiennent occasionnellement, les marchands, eux, ont préféré s’installer sur la rue de Coutance, plus fréquentée. Du coup, on n’a ni le marché, ni l’ombrage. Un petit regret pour les usagers.

Des tables à pique-nique prisées notamment des étudiants. Lucien Fortunati

