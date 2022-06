Athlétisme – Simon Ehammer sur le podium au meeting d’Oslo L’Appenzellois a pris la troisième place à la longueur au meeting Diamond League en Norvège. Jason Joseph a terminé 5e sur 110 m haies.

Simon Ehammer a encore brillé en Diamond League. AFP

Simon Ehammer a réalisé un nouveau podium en Diamond League, après sa deuxième place à Rabat, le 5 juin dernier. L’Appenzellois de 22 ans a sauté 7,95 m à Oslo, jeudi, pour prendre la troisième place du concours.

Dans des conditions difficiles – pluie intermittente et orage –, il a été devancé par le champion olympique de la discipline, le Grec Miltiadis Tentoglou (8,10 m) et, lors du sixième et dernier saut, par le Suédois Thobias Montler (8,05 m).

Un autre Suisse était présent en Norvège, Jason Joseph. Le Bâlois de 23 ans a terminé 5e d’un 110 m haies remporté par le phénomène américain Devon Allen en 13’’22. Avec un temps de 13’’55, Joseph a réalisé sa meilleure performance de la saison.

Duplantis devant

Un homme était particulièrement attendu à Oslo: le champion olympique en titre et détenteur du record du monde du saut à la perche, Armand Duplantis. Et le Suédois de 22 ans a répondu aux attentes en améliorant la meilleure performance mondiale de l’année, avec 6,02 m, pour s’imposer.

Il a franchi cette barre au premier essai, avant d’échouer à 6,10 m. Son meilleur saut de la saison estivale était jusque-là une barre placée à 6,01 m. Plus tôt dans le concours, il s’était fait une frayeur en ne passant 5,92 m qu’à sa dernière tentative.

Dans un concours où l’Américain Sam Kendricks, qui devait lancer sa saison internationale, a fait faux bond à la dernière minute à cause d’un genou douloureux, Duplantis a devancé deux Norvégiens: Sondre Guttormsen (5,80 m) et Pal Haugen Lillefosse (5,80 m).

YDE/AFP

