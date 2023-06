Athlétisme – Simon Ehammer s’impose à la longueur à Oslo L’Appenzellois a réalisé son meilleur saut de la saison pour l’emporter en Ligue de diamant, jeudi. Marie-Josée Ta Lou et Femke Bol ont, elles, fait des temps canon sur 100m et 400m haies.

Simon Ehammer (ici à Paris) s’est imposé pour 6 centimètres, jeudi à Oslo. keystone-sda.ch

Simon Ehammer a remporté le concours du saut en longueur, jeudi soir au meeting Ligue de diamant d’Oslo. Dans la capitale norvégienne, l’Appenzellois de 23 ans a sauté à 8,32m, une longueur obtenue à son deuxième essai avec un vent nul.

Ehammer réalise ainsi sa meilleure performance de l’année dans le sable, lui qui détient le record de Suisse avec 8.45m. À Oslo, il a devancé l’Américain Marquis Dendy (8,26m) et le Grec Miltiadis Tentoglou (8,21m), qui l’avait battu à Paris, le 9 juin dernier.

Rapide Marie-Josée Ta Lou

L’Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou, elle, a établi la meilleure performance mondiale de la saison sur 100 m en 10’’75 (vent de 0,9 m/s).

Large vainqueure devant la Bahamienne Anthonique Strachan (10’’92) et la vice-championne du monde jamaïcaine Shericka Jackson (10’’98), Ta Lou (34 ans), vice-championne du monde en 2017, a fait mieux que le chrono de l’Américaine Sha’Carri Richardson (10’’76 à Doha le 5 mai).

Femke Bol: 4e temps de l’histoire

La Néerlandaise Femke Bol a, elle aussi, réussi la meilleure performance mondiale de la saison en 52’’30 sur le 400 m haies. Bol (23 ans), médaillée de bronze olympique et vice-championne du monde de la spécialité, s’est rapprochée de son record personnel (52’’03 en 2021).

Seules trois athlètes ont couru plus vite qu’en 52’’30 dans l’histoire, et toutes étaient sur le dernier podium olympique: Bol, l’Américaine Dalilah Muhammad (2e à Tokyo en 2021) et sa compatriote Sydney McLaughlin-Levrone.

Des temps de légendes sur 5000m

L’Ethiopien Yomif Kejelcha et l’Ougandais Jakob Kiplimo, battu à la photo-finish, ont eux établi la 6e meilleure performance de tous les temps sur 5000 m.

En 12’41’’73, les deux athlètes ont réussi la meilleure performance mondiale de l’année et frappé un grand coup. Seules des légendes de l’athlétisme ont déjà couru plus vite sur la distance: le recordman du monde ougandais Joshua Cheptegei, les Éthiopiens Kenenisa Bekele et Haile Gebrselassie, et le Kényan Daniel Komen.

Après un travail parfait des meneurs d’allure, Kiplimo a maintenu le rythme pendant plusieurs tours avant d’être débordé à deux tours de l’arrivée par Kejelcha, puis de lui disputer la victoire jusqu’au bout.

Norvégiens au top

En fin de soirée, le champion olympique norvégien du 1500m Jakob Ingebrigtsen a battu son propre record d’Europe de la distance en 3’27’’95. Intraitable, l’athlète de 22 ans s’est détaché en fin de course sous les vivats du stade Bislett pour faire mieux que son précédent record (3’28’’32) réussi en finale olympique en 2021 à Tokyo.

Quelques minutes plus tôt, le champion olympique norvégien Karsten Warholm avait lui réussi le 4e meilleur chrono de l’histoire du 400 m haies en 46’’52 pour sa rentrée.

Warholm, détenteur du record du monde depuis une finale olympique de légende à Tokyo en 2021 (45’’94) a écrasé la course jeudi en partant très fort, comme à son habitude, pour réussir le deuxième meilleur temps de sa carrière.

AFP/YDE

