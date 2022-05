Il n’y a pas eu de volonté de la police de nuire au conseiller municipal, accusé de violation du secret de fonction, fouillé, menotté et emmené au poste en décembre 2019.

Il n’y a eu ni complot ni volonté de nuire à Simon Brandt de la part de la police, lorsque les agents ont interpellé, menotté et fouillé au corps le conseiller municipal, le 13 décembre 2019. La Chambre pénale de recours (CPR) vient de rejeter son appel de la décision du Parquet de classer l’affaire, a révélé «Le Temps». Accusé de violation du secret de fonction, Simon Brandt était alors suspecté d’avoir transmis des informations confidentielles à Pierre Maudet dont il était proche.

Dans un arrêt de 50 pages communiqué la semaine dernière aux parties, la CPR confirme donc la décision de la justice genevoise rendue à la fin de l’année dernière. Le conseiller municipal avait été blanchi des accusations de violation du secret de fonction, mais le tribunal n’avait pas jugé les conditions de son arrestation disproportionnées. Il avait donc refusé à l’élu les indemnités qu’il réclamait, plus d’un million de francs. Ce dernier a touché 2200 francs pour tort moral et plus de 12’000 francs de remboursement de ses frais d’avocat.