Accusé accusateur – Simon Brandt attaque Olivier Jornot en justice L’ex-député , dont le procès pour violation du secret de fonction se tiendra le 10 décembre, estime avoir été victime d’abus d’autorité et accuse le procureur général. Chloé Dethurens

Simon Brandt (à gauche) et Olivier Jornot (à droite). LAURENT GUIRAUD/Enrico Gastaldello

Simon Brandt contre-attaque, a appris la «Tribune de Genève». Condamné pour violation du secret de fonction, l’ancien député PLR porte plainte contre le procureur général Olivier Jornot pour abus d’autorité, suite à son arrestation survenue fin 2019. Comme il conteste la condamnation infligée cet automne par le Ministère public sous la forme d’une ordonnance pénale, il sera jugé par le Tribunal de police. La date du procès a été fixée, il s’agit du 10 décembre prochain.

Retour sur les faits

Il y a un an, l’ancien député PLR avait déposé une première plainte pour abus d’autorité à l’encontre du policier responsable de son interpellation. Mais aussi pour violation du secret de fonction, suite à la fuite dans la presse de cet épisode survenu le 10 décembre 2019. L’élu estime avoir reçu un traitement «disproportionné» de la part de la police par rapport à la gravité de l’infraction reprochée. «Malheureusement, un avis de prochaine clôture a été émis en mars dernier par le Ministère public genevois, annonce son avocat, Me Marc Lironi. Ceci n’augure rien de bon quant à l’examen de cette plainte.» Pour rappel, l’ex-candidat à la Mairie de la Ville de Genève avait été interpellé devant chez lui et subi une fouille intégrale. Il avait ensuite été interrogé et perquisitionné.