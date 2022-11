Prières russes en concert – S’immerger dans les «Vêpres» Pour fêter leurs 30 ans, les Vocalistes Romands explorent la musique sacrée orthodoxe, dont l’œuvre méconnue de Victor Kalinnikov. Matthieu Chenal

Les Vocalistes Romands chantent la liturgie orthodoxe les 5 et 6 novembre à Grandson et Saint-Saphorin. TASSILO JÜDT

Pour célébrer 30 ans d’existence, les Vocalistes Romands préparent pour l’année prochaine la «Messe en si» de Bach. Mais auparavant, et en contrepoint acrobatique, leur directeur Renaud Bouvier a souhaité approfondir l’exploration de la musique orthodoxe, magnifiée par les compositeurs russes aux XIXe et XXe siècles. «C’est un répertoire infini et très peu connu en Occident en dehors des sempiternelles «Vêpres» de Rachmaninov, relève le chef de chœur lausannois. Nous nous devons de maintenir notre lien avec cette culture.»

Puissance et spatialisation

L’ensemble n’en est pas à sa première tentative. Après une exploration heureuse du répertoire orthodoxe de Gretchaninov et de sa «Semaine sainte» (2011-2013), l’éclairage bienfaisant du projet Lumières d’Hiver (2015-2016), l’ensemble propose la découverte d’une œuvre profonde, fervente et méditative de la liturgie orthodoxe écrite en 1927: les «Vêpres» de Victor Kalinnikov (1870-1927) – un compositeur qui a consacré toute sa vie à la musique sacrée, contrairement à son frère Vassili, symphoniste.

«Je trouve les harmonies de Kalinnikov très inventives.» Renaud Bouvier, chef de chœur

«Quand j’ai fait des recherches et que j’ai déniché ces «Vêpres», indique Renaud Bouvier, je n’ai pas trouvé d’enregistrement complet, raison pour laquelle nous allons les enregistrer cet automne après nos concerts. Il y a dans ce style des effets de puissance et de spatialisation à l’intérieur du chœur qui sont fascinants. Et je trouve les harmonies de Kalinnikov très inventives.» D’autres pièces liturgiques de Tchaïkovski, Rachmaninov et Schnittke complètent le programme.

