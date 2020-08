Reportage sur un tournage – Silence, on tourne! Genève terre de clip La génération YouTube consomme la musique en vidéo, suscitant de nouvelles vocations. Le nombre de réalisateurs explose dans la région. Frédéric Thomasset

Sur le tournage du nouveau clip du rappeur genevois Slimka, «Slide». © Maurane Di Matteo

Sur le terrain vague qui jouxte le Village du Soir, dans le quartier de la Praille, l’ambiance est bon enfant. Malgré une quasi-nuit blanche la veille, l’équipe d’Exit Void, collectif genevois de vidéastes, plaisante et les rires cachent les stigmates d’une première soirée de tournage éreintante. En voiture, sur un toit et sous la pluie – artificielle – les plans se sont succédé à un rythme effréné jusque tard dans la nuit. Il faut dire qu’avec deux jours pour mettre un clip en boîte, le défi est de taille! «C’est sûr qu’on ne se ménage pas, sourit Birdjan. Mais honnêtement, difficile d’imaginer un job plus stimulant.»