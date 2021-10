Déroute de Ge/Servette – Silence, les Aigles coulent Laminés par Ambri, les hockeyeurs genevois ont touché le fond du bac. Qui sera capable d’écoper? Grégoire Surdez

Stéphane Charlin a reçu le soutien de ses coéquipiers, qui ne l’ont vraiment pas aidé. Keystone

Il faut bien sûr revenir sur ce qui s’est passé pendant le match contre Ambri. Deux périodes, près de cinquante minutes en fait, d’un hockey que l’on qualifiera de «hourra». Avec toujours une bonne dose d’énergie déployée, les Aigles sont revenus deux fois au score après avoir été menés de deux longueurs (de 0-2 à 2-2 et de 2-4 à 4-4). Si l’ensemble n’incitait pas à se taper sur le ventre, le spectacle avait au moins le mérite de mettre en ébullition les Vernets, pour la première fois garni de plus de 5000 spectateurs.

Dans l’irrationnel

C’est alors que tout a basculé dans l’irrationnel et que la fin de match a plongé les Aigles dans un abîme de médiocrité. Ambri a inscrit six buts pour infliger un camouflet historique à un adversaire devenu pantin pathétique. Installés tout en haut d’une tribune de presse tropicale, les journalistes tessinois s’épongeaient le front et se frottaient les yeux pour y croire. Vu de loin, on a même eu un peu mal au cœur pour Stéphane Charlin, gardien de 20 ans et titularisé pour la deuxième fois de la saison. Comment est-ce possible de n’avoir rien fait pour protéger ce grand talent en devenir? Et pourquoi ne pas l’avoir sorti?