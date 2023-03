Il fut un temps, pas si éloigné, où la Suisse comptait cinq grandes banques: la Société de Banque Suisse, l’Union de Banques Suisses, le Crédit Suisse, la Banque Populaire Suisse et la Banque Leu. Si l’on remonte plus haut dans l’histoire, il y en eut même huit, avec la Banque d'escompte suisse de Genève*, disparue en 1934, la Banque fédérale SA, de Berne, et la Banque commerciale de Bâle, ces deux dernières reprises, en 1945, la première par l’UBS, la seconde par la SBS.

Ironie de l’histoire, ce sera peut-être la plus ancienne qui sera la dernière en date à disparaître. La Schweizerische Kreditanstalt ou SKA – Crédit Suisse pour les francophones – est en effet née en 1856 sous l’impulsion d’Alfred Escher, ce grand entrepreneur et homme politique zurichois dont la statue trône devant l’entrée de la Hauptbahnhof, auquel on doit également, entre autres initiatives fondatrices, la création de la vénérable Rentenanstalt (notre actuelle Swiss Life) et le développement des premières lignes de chemin de fer du pays.

Pareille ascendance a longtemps auréolé la banque d’une réputation de solidité et de sérieux qui lui ont valu d’engranger à l’admiration générale une série de banques en difficulté (BPS, Leu) et d’institutions financières, notamment transatlantiques (First Boston). De mauvaises habitudes, ou plutôt de coupables négligences en matière de surveillance, se sont peu à peu infiltrées dans son fonctionnement, qui débouchèrent sur le scandale de Chiasso (1977) puis, au cours de ces dernières années, sur une série d’erreurs de gestion dont on découvre à présent le résultat.

«Ce qui était alors inconcevable semble devenir une réalité.»

Les malheurs bancaires finissant dans la plupart des cas par une fermeture, une faillite ou une reprise, il est évidemment hors de question d’envisager pour un établissement de cette taille – qualifié d’ailleurs d’importance systémique vu son bilan et son intrication économique à l’échelle du pays et même au-delà – une autre alternative que la troisième de ces hypothèses.

Mais comment procéder sans se heurter aux règles, impératives, du droit de la concurrence qui interdit les positions dominantes et a fortiori les monopoles? Des lignes rouges en la matière avaient déjà été franchies avec la fusion entre SBS et UBS en 1997 (une fusion qui était plutôt une absorption d’UBS par les cow-boys de Bâle emmenés par Marcel Ospel!). Ce qui n’était pas encore la Finma, mais une CFB assez empruntée, avait bien entendu laissé faire, avec certes quelques arrière-pensées reprises en écho des années plus tard par le président de la Comco Walter Stoffel («L'autorité de concurrence a-t-elle permis la création d'établissements surdimensionnés?»), résigné pour autant à reconnaître la prééminence de la protection des créanciers sur un principe cardinal de l’ordre économique : «S'il s'agit de protéger les intérêts des créanciers, la loi donne déjà la réponse, ce n'est pas à nous de nous en occuper», ajoutait-il à propos de l’éventualité, inimaginable à l’époque, d’une fusion UBS-Credit Suisse**.

Ce qui était alors inconcevable semble devenir une réalité. Pressée de toutes parts, UBS s’engage sans doute de mauvais gré sur le chemin d’une reprise totale de son encombrante consœur. Cela ne plaira ni aux employés, menacés de licenciements massifs, ni aux actionnaires, déjà pressurés jusqu’à la lie, ni aux exécutants de la manœuvre, sur qui retombera toute l’opprobre une fois les dégâts chiffrés. Mais ont-ils vraiment le choix ? Toute autre issue aurait des conséquences catastrophiques, non seulement pour la planète financière, mais pour l’ensemble d’une économie encore en pleine convalescence.

