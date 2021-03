Accord-cadre avec l’UE – Signez ou tirez la prise, mais faites quelque chose! Sur le dossier européen, le Conseil fédéral n’a plus le droit à la tiédeur. Parti socialiste et PLR mettent la pression sur leurs ministres. Lise Bailat

La dernière rencontre au sommet entre le Conseil fédéral et la Commission européenne remonte à janvier 2020. C’était au WEF à Davos (Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, à g., et Simonetta Sommaruga, présidente de la Confédération en 2020). EPA/Alessandro della Valle/Pool

Entre Berne et Bruxelles, on approche du moment de gêne. Vous savez, ce moment où vous faites face à votre concessionnaire, un contrat de vente sur la table. Vous avez déjà essayé cinq fois la voiture qu’il définit comme le meilleur modèle pour vos besoins. Vous avez négocié le prix. Vous avez dit oui, mais avec des options supplémentaires. Et vous finissez par lui expliquer que finalement, non, vous n’en voulez pas.

On en est exactement là entre la Suisse et l’Union européenne. Les négociations sur l’accord institutionnel qui doit encadrer la voie bilatérale et, partant, la dynamiser ont commencé en 2014. Elles se sont terminées en 2018. Puis le Conseil fédéral a demandé des clarifications (les fameuses options de la voiture).