Vive le service civil!

Genève, le 25 septembre 2019

Dans la maison de vacances la Nouvelle Roseraie (un exemple parmi beaucoup d’autres), des jeunes gens effectuant leur service civil participent à nos sorties, nous véhiculent, nous aident à nous mouvoir, nous proposent des jeux, surtout égaient magnifiquement nos activités. Quel plaisir pour nous d’être soutenus par des jeunes pleins de vie, beaux et intelligents! Et nous sentons que le plaisir est réciproque, que le lien intergénérationnel se fortifie. Dire que le Conseil fédéral veut limiter l’accès au service civil! Insurgeons-nous! Le film «La preuve scientifique de l’existence de Dieu» (c’est-à-dire l’amitié et la pugnacité des soixante-huitards), qui passe actuellement au Bio, nous présente avec humour les luttes qu’ont menées les objecteurs de conscience et leurs copines pour obtenir le droit à un service civil. Nous avons maintenant la preuve qu’il rend d’immenses services à la société. Ne laissons pas les autorités attaquer ce droit, déjà accepté par le peuple sur le principe en 1984 et sur la forme en 1992! Un référendum est prêt, au cas où le Conseil national soutiendrait la politique militariste…

Avant cette loi, bien des jeunes en Suisse ont passé des mois en prison, parce qu’ils ne voulaient pas apprendre à faire la guerre. Vous trouverez des témoignages dans les deux volumes de «Mai 68 et après» (Éditions des Sables, 2018).

Maryelle Budry