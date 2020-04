Vers une reprise de la mobilité

Grand-Saconnex, 24 avril

J’ai suivi avec intérêt l’intervention du conseiller d’État Serge Dal Busco au téléjournal de la RTS de jeudi soir. Il a répété à plusieurs reprises qu’il craignait une explosion des transports individuels motorisés au moment de la reprise de l’activité économique, en raison de la désaffection des transports publics.

J’aurais bien aimé entendre son avis sur un soutien au déplacement individuel non motorisé, dans le but d’éviter justement ce report sur des modes de déplacements plus polluants.

De nombreuses villes importantes dans le monde, dont Paris, étudient comment augmenter la part de la voirie dévolue à la mobilité douce, ou élargissent déjà provisoirement la taille des infrastructures cyclables et trottoirs. «Avec le confinement, le trafic automobile s’est réduit comme peau de chagrin. Bogotá, Berlin, Oakland, New York, en ont profité pour aménager des pistes cyclables provisoires, fermer des axes au trafic motorisé non résidentiel ou encourager leurs habitants à se déplacer en petite reine pour respecter la distanciation sociale. Concrètement, le centre d’études Cerema suggère de «réduire le nombre de voies motorisées», de quatre à deux par exemple, d’«élargir les aménagements cyclables existants» et de «modifier le plan de circulation». L’enjeu ne concerne pas que les centres-villes mais aussi «des voiries plus interurbaines ou périurbaines», souligne Pierre Serne, qui prend l’exemple d’hôpitaux excentrés où des soignants vont travailler à vélo.» Tiré de l’article «Coronavirus: après le déconfinement, tous à vélo?» à lire sur le site sudouest.fr.

En profitant de cette baisse inespérée des transports motorisés pour augmenter la place de la mobilité douce, l’État pourrait faire d’une pierre deux coups: aider à lutter contre le virus en conservant une distance sociale, tout en luttant aussi contre le réchauffement climatique et la pollution créés par les déplacements motorisés. En espérant que l’État prendra la peine d’étudier cette proposition, je souhaite à Serge Dal Busco de pouvoir résoudre rapidement cette crise des transports sans précédent.

Sylvain Polti