Véhicules TPG propres: Céline Amaudruz face à Thomas Wenger

Des véhicules TPG sans diesel?

Par Céline Amaudruz, conseillère nationale UDC

Les dangers pour la santé des émissions des moteurs diesels sont unanimement admis par la communauté scientifique. L’agence pour le cancer de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a confirmé il y a plusieurs années le caractère cancérogène certain des émissions des moteurs diesels pour la santé humaine. D’ailleurs, le Canton de Genève encourage les particuliers à «faire le choix de la mobilité électrique» grâce à une fiscalité favorable aux véhicules les moins polluants. Mais l’État, qui promeut l’utilisation de véhicules propres par les particuliers, donne-t-il l’exemple notamment pour ce qui est du parc de véhicules des transports publics?

L’étude «Sustainable cities mobility index 2017» a conçu un indice de mobilité des villes durables comme cadre d’évaluation des incidences sociales et humaines du transport urbain, ainsi que des incidences sur l’environnement. Zurich est classée à la 2e place, alors que Genève figure seulement à la 31e place. Aujourd’hui, la flotte des TPG se compose de 232 autobus diesels, soit davantage que le nombre de véhicules électriques. Nous estimons que la réduction des émissions polluantes en milieu urbain et suburbain passe aussi par le remplacement des véhicules à moteur thermique au sein du parc des véhicules TPG par d’autres sources de propulsion, s’incluant dans des modes de déplacement dits «à zéro émission».

Genève, faut-il le rappeler, est pionnière en matière de transports publics propres avec TOSA, une technologie de bus 100% électriques à «biberonnage», résultant d’un partenariat entre plusieurs acteurs genevois: les TPG, ABB Sécheron, les SIG et l’Office de promotion des industries et des technologies (OPI). Mais le choix ne se limite pas qu’à TOSA. Les principaux fabricants de véhicules de transports publics sont conscients que l’avenir n’appartient plus au diesel et ont développé une gamme de véhicules électriques, compatibles avec les exigences environnementales de demain. Notre projet de loi n’impose pas un type de véhicule propre en particulier mais laisse la porte ouverte à d’autres technologies, notamment l’hydrogène.

Le plan d’actions des transports collectifs 2020-2024 prévoit la sortie du diesel comme moyen de propulsion parmi les véhicules du parc des Transports publics genevois, mais seulement à l’horizon 2030. Un objectif trop lointain pour l’UDC, d’où le dépôt du projet de loi. Notons que les villes qui se lancent dans l’exploitation de transports publics «zéro émission» sont chaque fois plus nombreuses, comme Hambourg, qui n’achètera plus que des véhicules «zéro émission».

Avec cette mesure concrète, l’attrait des transports publics s’en trouvera renforcé auprès de la population.

En conclusion: Genève peut et doit se donner les moyens d’accélérer la sortie des véhicules diesels du parc de véhicules de transports collectifs pour le bien de notre santé et de notre environnement.

L’UDC, en vert mais contre tout

Par Thomas Wenger, président de la Coordination transports et déplacements (CTD)

À l’heure où des dizaines de milliers de jeunes et moins jeunes à travers Genève et la Suisse, des millions à travers le monde, défilent et manifestent pour le climat et pour sauver notre planète en grand danger de pollution, nous devons agir immédiatement et prendre des décisions politiques courageuses à chaque échelle. Face à cette «agitation en faveur du climat» comme le dit l’UDC, le parti propose un crédit de 280 millions de francs pour convertir les quelque 230 bus diesels des TPG en véhicules électriques. Rien à voir bien sûr avec de l’électoralisme à cinq mois des élections fédérales…

Proposition détonante pour une UDC qui n’a jamais soutenu de projet ou crédit pour une mobilité plus durable, ni pour les transports publics, ni pour la mobilité douce. En effet, rappelons-nous qu’en 2011, l’UDC refusait l’initiative «Pour la mobilité douce»; en 2016, elle appelait à refuser la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, pourtant issue d’un vaste compromis parlementaire, acceptée par 68% de la population genevoise. Elle permet enfin de donner la priorité aux transports publics et à la mobilité douce dans les centres urbains. En même temps, le parti populiste appelait à soutenir la traversée autoroutière du lac après avoir lui-même proposé une traversée routière de la rade. Encore dernièrement au Grand Conseil, l’UDC soutenait deux crédits pour un total de 122 millions pour la construction de deux nouvelles liaisons routières et la construction d’une jonction autoroutière au sud du canton, crédits heureusement refusés par une majorité du parlement.

Mais la palme revient à sa position anti-CEVA, anti-Léman Express. Notre région transfrontalière compte un million d’habitant-e-s et 550 000 emplois. 630 000 franchissements de frontière ont lieu chaque jour, 83% en véhicules individuels motorisés, 16% en transports publics et seulement 1% en mobilité douce. Le RER Léman Express reliera plus de 40 gares et représentera un véritable réseau régional ferroviaire. Il offrira une alternative crédible et performante aux personnes utilisant aujourd’hui leur voiture. Comment l’UDC peut-elle s’opposer à une telle infrastructure qui révolutionnera la mobilité genevoise?

Personne n’est dupe, la proposition de l’UDC représente une lueur bien terne dans une obscurité de votes contre une mobilité plus durable et la diminution de la pollution. Aujourd’hui, les TPG disposent de 47% de véhicules électriques. Ils se sont fixé comme objectif stratégique d’avoir 100% de véhicules électriques à l’horizon 2030. Ils n’ont pas attendu l’UDC pour cela.

À cinq mois des élections fédérales, le parti populiste essaie de nous faire croire qu’il se préoccupe d’environnement, mais il n’en est rien. Aller dans le sens de l’électrique est bien sûr positif, mais c’est sur tous les projets de mobilité durable et de lutte contre la pollution que l’UDC doit changer ses positions archaïques et irresponsables favorisant encore et toujours une mobilité motorisée et polluante.

(TDG)