Une semaine marquée par des joutes verbales

Cette semaine aura été marquée par les petites phrases assassines de Trump (le méchant) et Kim Jong-un (le fou). À moins que ce ne soit l’inverse. Peu importe, les marchés financiers n’ont pas apprécié.

Déjà qu’ils n’aiment pas l’incertitude, mais quand en plus cette dernière rime avec «guerre nucléaire», il ne faut pas s’attendre à battre de nouveaux records, même si les derniers résultats trimestriels publiés étaient plutôt encourageants. Ils démontraient en tout cas que la croissance est toujours dans la technologie et pas ailleurs.

Mais peu importe, quand le marché n’a d’yeux que pour le président américain et le dictateur nord-coréen, on peut avoir peur. Néanmoins, si l’on regarde la baisse des marchés sur la semaine qui vient de s’écouler (1,6% sur le S&P 500 et 2,4% sur le DAX allemand), on peut se demander si nous n’avons pas simplement cherché des excuses pour vendre.

Personnellement, je ne suis pas expert en guerre nucléaire, mais supposons que la Corée du Nord attaque vraiment et que les Etats-Unis ripostent en rasant vraiment Pyongyang, je ne suis pas certain que les marchés se contenteraient d’effacer 2-3%. Il est donc juste d’écrire que le marché n’a pas surréagi et s’est contenté de prendre quelques profits en attendant que les deux excités se calment.

De plus, les arguments ne manquent pas pour réduire les expositions: inflation insuffisante, croissance médiocre, crainte de récession ainsi que l’approche des mois «pourris» de l’année, et cela dix ans après les subprimes. La bonne nouvelle, c’est que si le marché se casse vraiment la figure (d’au moins 20%), nous aurons vécu le premier «krach annoncé» de l’histoire de la finance. Ça n’est jamais arrivé. (TDG)