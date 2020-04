Une hygiène préventive

Collonge-Bellerive, 14 avril La crise sanitaire actuelle n’est ni la première ni la dernière qui s’abat sur le monde par un mode respiratoire. Les épisodes de 1968 et de 2009, pour ne citer qu’eux, semblent avoir été nettement plus meurtriers que celui d’aujourd’hui.

Les différences majeures étant à ce jour le manque de vaccin pour un assaillant nouveau et la dissémination brutale, intense et donc endémique dudit agresseur.

Et pourtant il y a pénurie de masques. D’où la rapidité de la dissémination du virus.

Pourquoi? Les masques auraient-ils été considérés comme inutiles il y a quelques années? Insouciance? Absence de mémoire des épidémies même récentes, pour ne pas parler des anciennes? Il existe pourtant des usines aux États-Unis, en Allemagne et ailleurs qui fabriquent des masques. Mais c’est de Chine que nous en recevons le plus – après le virus.

Quel aveu de faiblesse occidentale! On sait pourtant bien que la prolifération des gouttelettes de salive est au centre de la contamination des virus mortifères, à 4 ou même 6 mètres (joggeurs). Alors, aurait-on eu honte de se voiler la face? Cette fausse idée de privation de liberté est bien bafouée aujourd’hui, alors qu’en Chine, l’usage de masques est une banalité (en raison surtout de la pollution atmosphérique). Il résulte ainsi maintenant de notre légèreté une catastrophe économique mondiale et un danger psychologique non négligeable créé par le confinement. Bravo! Ces masques «chirurgicaux» protecteurs – même partiellement – ne sont pas coûteux et nous devons constituer désormais des réserves pour demain, pour autant que la mémoire collective en réalise l’évidente nécessité.

Ils doivent faire partie du quotidien, de même qu’un simple nécessaire de toilette. On appelle cela de la médecine – ou de l’hygiène – préventive.

Patrick Mirimanoff