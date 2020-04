Une huile contestée

Quand la crise sanitaire due au coronavirus a bloqué la récolte de signatures pour le référendum contre l’accord de libre-échange Suisse-Indonésie, 46'000 citoyennes et citoyens suisses s’étaient déjà prononcés. Cet accord approuvé par le parlement fédéral en décembre 2019 est défendu ci-dessous par Michel de Rougemont et contesté par le viticulteur Willy Cretegny, à l’origine de «Stop huile de palme».

Un bon accord qu'il ne faut pas changer

Par Michel de Rougemont, ingénieur chimiste

Lors d’un petit déjeuner familial au lendemain de Noël, mon petit neveu, 7 ans, nous interpella à propos de sa tartine de Nutella, pâte de noisette gorgée d’huile de palme, pour rappeler le mal qu’il fallait en penser. Cet écologisme prématuré nous coupa la chique, mais pas au point de ne pas mâcher ces bonnes tartines, ce qu’il fit aussi très volontiers. La science infuse n’étant pas le propre d’un gamin de 7 ans, nous soupçonnâmes de la propagande ou une grande ignorance, ou les deux, de la part d’un enseignant dévoyé. N’étant pas quérulent de nature nous ne punîmes ni l’enfant ni n’envoyâmes de lettre comminatoire à l’école méritant son adjectif de primaire.

Rebelote cet hiver avec une association d’écolos et du syndicat paysan Uniterre qui, dans un élan méprisant les Indonésiens et se posant en sauveteur de l’agriculture suisse et de la morale environnementale, a lancé le référendum contre l’accord de libre-échange conclu entre l’Indonésie et l’AELE.

Le bilan commercial entre l’Indonésie et la Suisse étant négatif, nos industries exportatrices – pharma, machines, mais aussi services – ont donc de bonnes raisons d’y entrevoir de la croissance. Faisant fi de cela, le référendum vise surtout au bannissement de l’huile de palme.

Contribuant pour 36% à la production mondiale d’huiles végétales, elle ne contient pas autant d’huiles non saturées que les autres, ce qui n’en fait pas un poison pour autant car sa composition ressemble assez à elle du beurre; pas besoin donc de leçons de diététique venant d’écolos repus, instillant un de ces petits totalitarismes de plus, en douceur et dès l’école primaire.

La Suisse a importé jusqu’à 35'000 tonnes d’huile de palme par an, d’Indonésie et d’ailleurs, volume qui s’est réduit à 21'000 tonnes depuis 2013 pour une valeur de 21,3 millions de francs. Son prix déclaré à l’importation est le deuxième plus bas après l’huile de soja, mais les différences sont faibles et, pour les industriels concernés, ne justifient pas de monter aux barricades contre telle campagne de dénigrement. Mieux vaut baster.

Il est incontestable que la croissance démographique et la production d’huile de palme ont contribué à une déforestation, en Indonésie comme ailleurs, réduisant la faune et la confinant en des zones toujours plus petites, en particulier les orangs-outans qui sont une espèce en danger critique d’extinction. Pourtant la Suisse fit la même chose, elle qui a stoppé sa déforestation massive au début du XXe siècle seulement. Les 29'000 hectares servant à produire des huiles végétales en Suisse auront bien été «volés» à des forêts et leur biodiversité.

Les apôtres climatiques clament que déforestation signifie perte d’un puis de carbone, ce qui est faux car le bilan d’une forêt vierge établie de longue date est nul. Les champs cultivés en seraient aussi définitivement dépourvus, ce qui est encore faux, surtout dans le cas de cultures pérennes comme l’est celle du palmier qui reconstitue un autre stock de biomasse.

Reste l’aspect corporatiste et prétendument défenseur d’une agriculture locale. Alors qu’un hectare déforesté en Indonésie produit cinq tonnes d’huile, un hectare défriché en Suisse n’en produit qu’environ le quart, pas de la même espèce mais dans le même but lipidique. Pour que la production locale remplace les importations, il faudrait que les champs dédiés aux huiles végétales soient plus que quadruplés, passant de 12% à plus de 50% de la surface cultivée. Au détriment de quelles autres cultures cela devrait se faire? Les syndicalistes agricoles se gardent bien de dire. Malgré la fixation dans l’accord de quotas les protégeant ils préfèrent se lamenter de concurrence déloyale alors que ce sont leurs mesures protectionnistes qui seraient déloyales vis-à-vis de leurs collègues indonésiens qui perdraient l’accès à un marché que l’agriculture suisse est pourtant incapable d’approvisionner par elle-même.

Les autres arguments assénés par le comité référendaire tiennent du mantra usuel, morgue sublime à propos de nos valeurs environnementales que ces freluquets asiatiques ne respecteraient pas, ingérences moralisantes dans la gouvernance de tel pays qui a justement besoin de prospérité pour accomplir des progrès sociaux et environnementaux, ou encore appels creux à la durabilité et à un monde équitable. Ils sont par ailleurs incapables d’accepter qu’une négociation équilibrée entre partenaires souverains ne concerne pas seulement des palmiers et des orangs-outans, mais des gens de part et d’autre du globe.

Abattre un bon accord négocié par l’AELE par protectionnisme et pour donner des leçons? Non merci!

L'huile de palme, inutile importation

Par Willy Cretegny, comité Stop huile de palme

Parler de libre-échange fait penser que l’on ouvre une porte, que l’on va autoriser des échanges qui étaient jusqu’alors interdits ou pas possibles. Non les échanges sont possibles depuis longtemps mais avec des règles qui ont pour but de faire respecter les pratiques, les coûts et les normes de part et d’autre des frontières et par là même de protéger la production locale agricole, artisanale ou industrielle de la distorsion de concurrence. Cette politique de respect des productions locales et de gestion des ressources est communément nommée «le protectionnisme».

Cette politique fortement critiquée est pourtant gage de durabilité, de gestion des ressources et de respect des normes sociales et environnementales. Respect également des prix et des coûts locaux, ce qui est indispensable à une économie durable et de qualité. La protection des ressources par la gestion des volumes des importations de produits agricoles de manière à donner la priorité à la production locale. Protection également par les normes sanitaires, les normes de fabrication et le prix des productions artisanales et industrielles locales pour protéger l’emploi et le savoir-faire.

Et enfin, et c’est peut-être la raison la plus importante de s’attaquer aux accords de libre-échange: ils ont engendré une économie nomade qui se déplace selon le plus bas coût et la protection de l’environnement la plus faible, voire même inexistante. Cette économie du bas prix nourrit la politique de la croissance. Croissance des déchets, des rejets de CO2, du gaspillage, du jetable. À cause de cette politique, nous avons abandonné le principe de précaution, abandonné la gestion des ressources, abandonné la réparation, abandonné les pratiques économiques et cohérentes de nos ancêtres.

La transition énergétique qui consiste à passer du fossile au renouvelable ne va pas sauver la planète, il faut abandonner le libre-échange et toutes ces pratiques incohérentes et polluantes. Les accords de libre-échange reposent sur l’élimination de toutes ces règles (normes sociales, environnementales, taxes, etc.) qui sont considérées comme des entraves au commerce. En clair se sont des entraves à leurs profits. Ces entraves protègent l’économie locale, mais il y a tellement plus de profits à faire quand l’économie locale à disparu...

L’huile de palme n’est qu’un produit symbolique de cette politique désastreuse pour le climat l’environnement et le social. Quelle bêtise que d’importer de l’huile de palme alors que nous avons à proximité toutes les huiles et graisses dont nous avons besoin. Quelle bêtise que d’importer des oignons et de l’ail de Chine, quelle bêtise que d’importer des machines depuis l’autre bout de la planète à des prix hors concurrence et que nous allons jeter à la première panne.

Le libre-échange n’est pas l’ouverture, c’est le refus d’échanges respectueux, équitables et équilibrés. C’est le refus également de l’encaissement des taxes à l’importation qui est une fiscalité nécessaire et légitime.