Un livre jugé sexiste stoppé par les réseaux sociaux

C’est l’histoire d’un livre qui a fait le tour du Web, et que le Web a vaincu. L’ouvrage On a chopé la puberté, publié aux Éditions Milan en France, fait l’objet d’une polémique depuis le début du mois. Le problème: son contenu serait sexiste.

Jugez plutôt: «Mignons, ces petits tétons!» interpelle un garçon sur une illustration. La leçon à en tirer pour l’adolescente visée: il faut masquer ces mamelons, «pas très gracieux». Sur les seins encore: «Grâce à tes seins en plein développement, tu as enfin attiré l’attention du bel Ethan, dont tu es secrètement amoureuse depuis la maternelle.»

Le groupe féministe The Nasty Uterus s’offusque sur Facebook et une étudiante lance une pétition à l’intention des Éditions Milan et du gouvernement pour que le livre soit retiré du marché. La dessinatrice Emma fait suivre en dénonçant un livre qui «apprend dès 9 ans à être un objet sexuel».

Des milliers d’internautes leur emboîtent le pas, à travers plus de 148 000 signatures sur la plate-forme de pétitions change.org mais aussi à coups de tweets et de posts Facebook. «À ne SURTOUT pas lire: On a chopé la puberté, un livre «moisi de stéréotypes» et de «culture du viol» publié par @MilanJeunesse. Il faut expliquer aux filles qu’elles n’existent pas pour plaire aux garçons; ce sont des personnes, pas des objets sexuels», peut-on lire sur Twitter.

A ne SURTOUT pas lire: "on a chopé la puberté", un livre "moisi de stéréotypes" et de "culture du viol" publiés par @MilanJeunesse. Il faut expliquer aux filles qu'elles n’existent pas pour plaire aux garçons; ce sont des personnes, pas des objets sexuels! https://t.co/8YP3bccM9J pic.twitter.com/Mrjk0DIWHI — Agathe Weil (@AgatheWeil) 2 mars 2018

Humour! Ont justifié les Éditions Milan. Face à la masse, elles ont quand même cédé: le livre ne sera pas réimprimé. Et l’illustratrice Anne Guillard a annoncé, déplorant une forme de «lynchage», qu’elle ne dessinerait plus ses personnages figurant dans le livre.

Mais quand les Éditions Milan communiquent, c’est en lançant une pique: «La publication de notre ouvrage a donné lieu (…) à une campagne d’une violence extrême sur les réseaux sociaux (…) dans un contexte où il semble impossible d’avoir un débat serein, nous entendons les craintes et les interrogations. C’est pourquoi, dans un souci d’apaisement, nous avons pris la décision de ne pas réimprimer cet ouvrage, aujourd’hui en rupture de stock.»

Un peu facile! La maison d’édition préfère blâmer plutôt que de se remettre en question, et semble plier pour la forme plutôt que sur le fond. Les réseaux sociaux sont violents, oui, et le lynchage du livre, aussi. Mais le message contenu dans l’ouvrage semble pire pour une adolescente qui se construit. (TDG)