Suisses de l’étranger: leur voix compte

Pour tous et sans privilèges, nous devons construire une société plus juste et faciliter l’exercice politique des Suisses de l’étranger. Un Suisse sur huit vit et travaille à l’étranger, formant ainsi la «cinquième Suisse», troisième plus grand «canton» après Zurich et Berne… Plus que jamais, elle doit donc être représentée aux Chambres fédérales par des personnes de son rang!

Pourquoi je me présente?

S’il vit une grande partie de l’année à l’étranger, le «Suisse de l’étranger» est avant tout un Suisse dont les principales préoccupations sont les mêmes que le «Suisse national», avec cependant un atout supplémentaire qui est celui d’avoir aussi un «regard autre» sur celles-ci et pouvoir ainsi enrichir les réponses politiques à y apporter.

Ce sont le réchauffement climatique et la protection de l’environnement, mouvement devenu populaire aujourd’hui en Suisse. C’est l’augmentation de la pauvreté (+8% de la population aujourd’hui), qui a, entre autres, un impact sur les femmes seules avec enfants, qui, associée à leur statut de femmes, représente «une double peine» en Suisse. Ce sont les placements administratifs et abusifs qui continuent aujourd’hui en Suisse vis-à-vis des enfants porteurs de handicaps et des personnes âgées «dépouillées et spoliées» de leurs avoirs et biens avant d’être placées de force en EMS.

C’est l’emprise déterminante des partis politiques sur la sélection, la nomination et la confirmation de magistrats au niveau cantonal et fédéral, au détriment de la qualité et de l’intégrité du système judiciaire dans son ensemble.

Ajoutons-y l’avenir de l’AVS (pour les hommes comme pour les femmes), l’alourdissement des primes d’assurance maladie qui réduisent le niveau disponible des Suisses, le coût de la santé qui suscite de nombreuses inquiétudes, le manque crucial de logements dans certaines villes, l’immigration et la peur d’une perte culturelle et de nos valeurs…

Ces préoccupations, qui sont autant celles des Genevois que celles des Suisses nationaux ou à l’étranger, font partie pour moi des enjeux prioritaires qu’il me faudra porter à Berne afin d’y apporter une réponse à valeur «pionnière» et internationale aux Genevois et à la Suisse.

Les préoccupations plus spécifiques des Suisses de l’étranger ont aussi pour moi leur place dans l’arène politique, et j’y veillerai de la même manière: le vote électronique indispensable pour un réel exercice de ses droits démocratiques.

J’ai fait valider par le Conseil des Suisses de l’étranger une résolution allant dans ce sens après la «marche en arrière» du Conseil fédéral. L’obtention d’un compte bancaire. L’assurance maladie. L’existence d’une bonne relation avec l’Europe… Candidat au National à Genève, sur la liste internationale du PS, c’est «ensemble» que nous devons agir pour une égalité des chances et des perspectives pour toutes et tous sans privilèges…