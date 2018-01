Suisse, Genève, le refus irréfléchi de l’ouverture

À l’instar d’autres ressorts populistes, le bâton sauteur de l’UDC rebondit régulièrement sur les craintes suscitées par la mondialisation. Quoi de plus payant en effet, électoralement parlant, que de dénoncer les atteintes à la souveraineté nationale et au bien-être des habitants, ou encore de démontrer, chiffres à l’appui, combien l’emploi se trouve menacé par une concurrence déloyale venue d’ailleurs, tous désagréments qu’il faut bien entendu attribuer à l’ouverture des frontières!

La non-croissance en tant que moyen de stabiliser la démographie est une vision chimérique

Les inquiétudes diffuses qui amènent une fraction croissante des opinions publiques à basculer vers les extrêmes de gauche ou de droite sont en partie fondées. Car comment nier que l’immigration, quand elle devient massive ou du moins est ressentie comme telle, favorise la concentration urbaine, réduit la mobilité, raréfie le logement disponible? Ce sont là les effets collatéraux d’un afflux de migrants induit par une croissance économique qui découle elle-même, jusqu’à un certain degré, de l’ouverture des frontières, mais qui est en réalité bien davantage stimulée par les hauts de la conjoncture.

À preuve que, lorsque se produisent des bas, l’immigration fléchit dans la foulée: il suffit que le rythme de progression du produit intérieur brut se mette à reculer pour que l’afflux de population ralentisse à son tour, ainsi qu’on a pu le constater ces quatre dernières années dans notre pays. Du coup, le marché du logement s’est détendu, laissant même présager une baisse tendancielle des loyers, comme l’indique une récente étude d’UBS.

La non-croissance en tant que moyen de stabiliser la démographie est une vision chimérique. Certains, dans les années 80, dénonçaient la perspective d’une Genève de 800 000 habitants et freinaient des quatre fers pour empêcher la réalisation de tout ce qui à leurs yeux risquait d’y conduire, à commencer par une autoroute de contournement et de nouveaux logements. Or, non seulement il n’y avait aucune chance que cette Genève-là existe un jour (sauf à considérer un Grand Genève, ce que les opposants de l’époque n’avaient sûrement pas en tête), mais la simple césure de la décennie suivante (le début des années 90) a montré qu’un arrêt momentané de la croissance suffisait à faire exploser le chômage, chuter le marché immobilier, ruiner la banque cantonale et plonger les finances publiques dans des déficits dont elles ne parviennent d’ailleurs toujours pas à s’extraire.

Incontournable donc, la croissance n’exonère nullement les dirigeants politiques de toute responsabilité. Le fait est qu’on a négligé d’accompagner l’ouverture à l’immigration non seulement de mesures destinées à lutter contre la sous-enchère salariale ou ce qui est tenu pour telle, mais aussi et surtout d’investissements massifs, décidés en temps et en heure, dans des infrastructures qui font aujourd’hui cruellement défaut.

Si à l’époque, au lieu de se braquer au DTP (le DALE de l’époque) contre toute nouvelle construction, on avait donné le feu vert aux divers projets qui n’attendaient qu’à sortir des cartons, on aurait largement contribué à retenir la population active dans l’espace cantonal, au lieu qu’elle aille grossir le flot quotidien de pendulaires qui en engorgent désormais les artères. Et on aurait du même coup empêché qu’un mécontentement croissant fasse le lit de partis populistes locaux, trop heureux de saisir une aussi belle occasion. (TDG)