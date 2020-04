Sérénade autour de l'aéroport

Genève, 16 avril

Isoler un problème de son contexte et de sa cause, sans vue d’ensemble, est malheureusement habituel dans la politique et Lisa Mazzone ne fait pas exception en remettant en cause le plan d’aide prévu pour le secteur aérien.

En effet, l’expansion croissante de notre aéroport est en grande partie due à la libre circulation, à laquelle la conseillère nationale est favorable.

Comment peut-on d’un côté défendre la libre circulation et, de l’autre, vouloir limiter une aide à un secteur économique qui fleurit grâce à celle-ci et dont on tire par ailleurs des recettes?

Les questions de la souveraineté sont aujourd’hui un sujet tabou et le tour de magie il y a quelques années de MmeAmarelle à Berne pour outrepasser la volonté populaire sur l’introduction de quotas en est un exemple frappant. Pourtant, à un certain moment, nous y serons fatalement confrontés pour une raison très simple: les limites physiques de notre territoire.

Dans la même veine, les Genevois rechignent à construire et veulent préserver la verdure de leur territoire, c’est excellent! Mais comment «absorber» la création d’emplois chaque année si on construit quatre à cinq fois moins qu’on crée de postes de travail, sans compter sur le «coup de main» de la France voisine ou du canton du Vaud?

N’a-t-on pas eu tout simplement les yeux plus gros que le ventre? Bien entendu, un potentiel retour en arrière sera très difficile à opérer, mais si le citoyen genevois se sent concerné par les grandes questions écologiques et par la qualité de vie retrouvée à laquelle il aspire, les limites physiques de notre canton amèneront fatalement à ouvrir la question du contrôle démographique très prochainement.

Ce qu’on attend d’un politicien est déjà qu’il ouvre la question et pose le problème dans son ensemble.

Ainsi, les citoyens pourront peser les conséquences de chaque voie et décider, en âme et conscience, du monde dans lequel ils souhaitent vivre demain. Les querelles de clocher visant à prouver qu’une idéologie est la bonne, en utilisant un problème quelconque comme vitrine, n’ont que peu d’intérêt.

De plus, toute forme de décision prise en dehors de son contexte ne pourrait être perçue que comme une atteinte à la liberté par une majorité d’entre nous, Mme Mazzone devrait le comprendre.

Samuel Manelli