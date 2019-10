Se dépasser et adopter un nouveau regard

Le rôle des cadres supérieurs est à la fois de focaliser leur regard sur deux objectifs simultanément. Ils doivent scruter l’horizon à la recherche de nouvelles opportunités et menaces, tout en comprenant ce qui se passe à l’intérieur de l’organisation, comment elle fonctionne et ce qui doit être corrigé.

La difficulté pour la plupart des personnes qui prennent des fonctions de cadres supérieurs réside dans leur expérience professionnelle probablement concentrée essentiellement sur un contrôle interne, un regard fermé à divers degrés.

Le plus souvent, en début de carrière, on commence à se spécialiser dans un domaine que l’on a choisi et à affiner son expertise dans ce domaine, avant de se retrouver soudainement promu à un poste exigeant un tout autre point de vue où il serait nécessaire de tourner l’attention vers l’horizon et vers l’extérieur, plutôt que de garder le regard fermé et vers l’intérieur.

Pour de nombreux cadres exerçant leurs fonctions depuis une vingtaine d’années, il peut être très difficile de s’affranchir de l’état d’esprit imposé par leur rôle jusqu’alors et d’adopter un raisonnement basé sur une vision élargie. Lorsque l’on poursuit une carrière depuis vingt ou vingt-cinq ans, on acquiert une connaissance approfondie de son entreprise et de son secteur. Ce qui est formidable pour faire fonctionner l’entreprise, mais n’est pas forcément d’une grande aide pour réfléchir sérieusement aux changements que l’on peut apporter.

La «réflexion innovante» nécessaire doit pousser les cadres à prendre conscience que lorsqu’ils lèvent les yeux, ils doivent le faire avec une nouvelle perspective. Lorsque les cadres identifient des occasions de soutenir et d’accélérer le changement, ils ont souvent tendance à trop se focaliser sur les aspects purement techniques et à négliger les aspects plus flous, axés sur les individus.

Mais la solution consiste à se demander: «Sans les connaissances fonctionnelles et commerciales, que me reste-t-il?» Si vous prenez un peu de recul, vous serez plus ouverts à l’apprentissage de nouvelles choses, car vous vous rendrez compte que vous pouvez vous appuyer sur les relations et sur les capacités et connaissances des personnes qui vous entourent pour créer de nouvelles pratiques commerciales, de nouveaux produits, de nouveaux marchés, de nouveaux services et de nouveaux modèles d’entreprise.