Référendum: la Suisse adore, la France déteste!

S’il est un mot sur lequel Suisses et Français ne peuvent s’entendre, c’est celui de «référendum». Cela peut paraître bizarre et j’ai mis du temps à le comprendre, mais aujourd’hui encore je ne suis pas sûr d’avoir mesuré la profondeur de cet abysse qui nous sépare quand on évoque ce mot: référendum.

En Suisse, il compte au petit nombre de nos vaches sacrées. À force de le pratiquer trois ou quatre fois par an, on vit le référendum comme un droit naturel, euphorisant quand il vous donne raison, désespérant quand il vous donne tort, mais incontestable, intouchable, tant il semble évident que le peuple a le dernier mot. On y voit volontiers l’arme du faible face au pouvoir – ce n’est pas toujours évident, car l’argent pèse lourd sur les campagnes de votation. Cela dit, on sait aussi d’expérience que l’argent ne gagne pas toujours. Bref, priver le Suisse du référendum, ce serait comme lui couper un membre.

En France, c’est tout autre chose. Le référendum est un drame, une menace. C’est le pouvoir qui demande au peuple: m’approuves-tu? Cela donne Napoléon, le Second Empire et, dans sa forme plus récente, de Gaulle. D’ailleurs le référendum est une prérogative du chef, du président: c’est lui qui en décide. Et l’idée d’inverser les rôles, que ce soit le peuple qui lance un référendum, cela ne paraît pas très sérieux. La preuve: c’est une idée de «gilets jaunes».

Pourtant depuis 2008, la Constitution française prévoit le RIP (référendum d’initiative partagée) si 20% des parlementaires le demandent et si 10% du corps électoral (4,7 millions de signatures) l’approuvent. Cette procédure est si complexe qu’elle était réputée impraticable, mais ce printemps une coalition de parlementaires a réussi à lancer un RIP contre la privatisation des aéroports de Paris. Ces prochains jours, la récolte de signatures devrait commencer – pas sur les marchés comme en Suisse, mais sur internet.

Ce qui me stupéfie, face à cette nouveauté, c’est l’anxiété des commentaires. «Le Figaro» parle de «piège diabolique» et s’angoisse à l’idée que le gouvernement soit «désormais menacé d’une paralysie généralisée». «Le Monde» y voit «un risque très réel que ces initiatives de démocratie participative (…) n’affaiblissent la légitimité des parlementaires». Quant au premier ministre, il explique qu’«il faut s’assurer que le RIP (…) ne devienne pas un instrument de contestation du parlement»…

Aux yeux d’un Suisse, ces angoisses sont comiques: à quoi sert le référendum, sinon justement à contester ou, le cas échéant, approuver tel ou tel choix du parlement?

Alors pourquoi ce qui pour nous est un enrichissement de la démocratie passe-t-il en France pour une menace? Le peuple. Et en définitive cette question très simple: est-il capable de se prononcer de manière avisée sur des objets complexes? Si vous avez tendance à répondre oui, vous serez favorable au référendum. En France, même s’il est rare qu’on le dise clairement, la réponse est non. (TDG)