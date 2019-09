Réapprenons à bien manger

Les 24 et 25 août derniers, les Genevois-es sont venu-e-s en nombre au parc des Bastions à l’occasion de la première édition de Festi’terroir. Organisée par la Ville de Genève, l’OPAGE et l’Association BIO-Genève, cette manifestation a rencontré un succès fou! Son objectif: permettre à la population de rencontrer, en plein cœur de la ville, les producteurs et productrices, artisan-e-s et vigneron-ne-s du canton. L’ambition aussi de replacer au centre de l’attention la question de notre alimentation et les nombreux enjeux qu’elle cristallise.

Vous l’ignorez peut-être mais le budget dédié à l’alimentation ne cesse de diminuer. Alors qu’il représentait en moyenne 50% des dépenses des ménages suisses en 1900, il atteint actuellement une part de 6.3%. Au fil des années, nous nous sommes tourné-e-s vers une alimentation industrielle et standardisée. Or, ce mode de consommation a non seulement des conséquences sur notre santé, mais aussi, sur le travail et les conditions de vie des producteur-trice-s.

Corollaire notamment à cette évolution, le monde agricole disparaît progressivement: à Genève, il ne reste ainsi plus que quatre producteurs de lait, alors qu’ils étaient encore une vingtaine au début des années 2000. Une évolution à mettre aussi en parallèle avec l’augmentation de l’offre de produits importés.

Les scandales alimentaires qui se succèdent depuis des années ont mis en lumière les pratiques de l’industrie agro-alimentaire qui n’hésite pas à contourner les règles pour produire toujours davantage et à moindre coût.

Ils rappellent aussi que l’agriculture est un secteur essentiel, et que ses fonctions nourricières et sanitaires sont centrales. Maintenir une agriculture locale de qualité, capable de rémunérer équitablement et d’intégrer les grands enjeux du changement climatique constitue donc aujourd’hui l’un des défis majeurs auquel sont confrontés les pouvoirs publics.

C’est en ce sens que la Ville de Genève déploie depuis plusieurs années une politique volontariste. Via son programme «Nourrir la Ville», elle entend rappeler qu’en modifiant le contenu de nos assiettes, nous pouvons non seulement avoir un impact positif sur notre santé, mais aussi influencer la qualité des produits comme le mode de production et de rémunération des paysans-e-s.

Et ce d’autant plus que, malgré une idée largement ancrée, manger des produits locaux et de qualité ne coûte pas nécessairement plus cher. À condition bien sûr de modifier nos habitudes et comportements alimentaires. Mais le jeu en vaut largement la chandelle.

Le soutien à l’agriculture locale passe évidemment aussi par l’augmentation de la part des aliments régionaux, de saison et de qualité servis dans les cafés et restaurants. Du 12 au 22 septembre, ils seront plus de 50 à participer au concours genevois de la Semaine du Goût, en alliant audace culinaire et utilisation de produits du terroir.

Alors, ne boudez pas votre plaisir et courez découvrir les propositions gourmandes de ces 50 établissements genevois! Faisons-nous plaisir et réapprenons le goût du bien manger!