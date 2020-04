Quelle est la valeur d'un mort du Covid-19 ?

Combien vaut un mort du Covid-19? Question totalement cynique. Pourtant elle fonde l’ensemble des décisions en vue du déconfinement. Fini l’alliance sacrée, tous rangés comme un seul homme derrière le Conseil fédéral. Fini le sanitairement correct qui donne raison par définition aux médecins et autres scientifiques. L’heure est aux comptes et aux décomptes pour tenter d’évaluer les risques et dégâts des diverses stratégies de déconfinement envisagées.

Depuis l’annonce par Alain Berset de la réouverture progressive en trois phases, conformément à la doctrine du «aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire», les voix dissidentes se sont réveillées. Les tensions sont de plus en plus vives entre les tenants de la responsabilité individuelle et de la relance rapide de l’économie d’un côté et les champions de la santé d’abord, prêts à tous les sacrifices pour sauver une vie de l’autre.

Les médias, après avoir très largement joué le jeu de l’union sacrée face à l’ennemi public, ont aussi changé de ton. En Suisse alémanique du moins. La NZZ a ouvert les feux vendredi dernier: un effondrement de l’économie suisse coûterait 500 millions de francs par jour, affirmait l’éditorial du journal de la droite entrepreneuriale. Sur l’autre plateau de la balance, «il y a à peine 1000 morts du Covid-19», relève le rédacteur en chef «économie» du titre. À ce prix-là, on pourrait donc bien s’autoriser quelques morts supplémentaires pour éviter de tuer l’économie. Peu après, c’est le patron de la «SonntagsZeitung», l’un des plus grands tirages de Suisse, qui enfonce le clou dans un éditorial titré: «Le déconfinement, ça suffit». Le (nouveau) ton est donné, la parole s’est libérée et les critiques fusent contre l’ordre établi. «Sacrifier les jeunes à la santé des vieux, c’est une aberration. Cela me donne envie de pleurer», lâchait cette semaine le philosophe André Comte-Sponville dans «Le Temps».

On est aussi appelé à choisir son camp parmi les prophètes de l’après-Covid-19. Ils prolifèrent au rythme des experts autoproclamés du coronavirus. Rien ne sera plus comme avant, martèlent-ils en chœur. C’est sur la nature de la prédiction qu’ils divergent. Chacun repeint l’avenir à la lumière de ses espoirs, de ses fantasmes, peurs et convictions. Or, on ne sait pas et ils le savent. Mais cette incertitude, justement, les autorise à digresser, rêver et inventer d’autres lendemains. Sauf qu’un retour à la «normale» n’est pas moins probable, l’être humain ne mutant pas en quelques mois. On en reviendra peut-être aux bons vieux bouleversements induits par le réchauffement climatique.

C’est dans ce contexte à la fois tendu et erratique que s’ouvrira le 4 mai la session extraordinaire du parlement.

La prise de température pourrait être glaçante. Hormis les risques sanitaires et économiques se profile la menace de sombrer dans la confusion politique et dans les déchirements partisans. Maintenus sous le boisseau de l’état d’urgence, nos tribuns pourraient se lâcher. Surtout qu’ils ont une petite revanche démocratique à prendre sur le gouvernement. Vu l’importance des enjeux du déconfinement puis de la «reconstruction», on risque une polarisation outrancière du débat, ce qui en Suisse est synonyme d’immobilisme. Mais ce n’est pas sûr, parce que rien n’est plus sûr.

Il est en revanche certain que la valeur d’un mort du Covid-19 sera âprement négociée. Essayons de le faire décemment et prudemment. Et ne pas oublier cette deuxième vague qui pourrait nous rattraper.