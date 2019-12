Quand un hashtag ébranle Uber

«Dormez en sécurité, on vous ramène à bon port». Sur l’affiche publicitaire étalée dans le métro parisien, une femme endormie est reconduite à son domicile par un chauffeur Uber. Mais voilà, sur Twitter, le hashtag «UberCestOver» recense inlassablement les mêmes histoires: «Il a mis sa main sur ma cuisse, je me suis figée, j’ai su que c’était trop tard », «j’avais bu, il s’est arrêté et est monté avec moi à l’arrière», «j’ai remarqué qu’il se touchait le sexe en me regardant dans le rétroviseur»…

Twitter est devenu un lanceur d’alerte. Depuis MeeToo, le réseau social est l’outil privilégié des langues qui se délient. Grâce aux hashtags, il compile les faits qui se recoupent et les histoires qui se répètent: «Je ne suis pas la seule.» Il est souvent le premier pas avant la prise de parole et le dépôt de plainte.

Uber en subit désormais les conséquences. Véritable tempête sur les réseaux sociaux, en partie grâce au courageux témoignage vidéo d’Anaïs pour Kombini qui, après une soirée arrosée en 2016, est violée par son chauffeur. Le hashtag UberCestOver encourage les usagères à boycotter l’application.

"Je rentre chez moi la culotte descendue... "

Après une soirée, Anaïs commande un Uber pour rentrer en sécurité. Sur le trajet, son chauffeur va la violer.



Aujourd'hui avec d'autres victimes, elles témoignent avec #UberCestOver pic.twitter.com/imNgNhyETV — Konbini news (@konbininews) December 2, 2019

On notera au passage la courageuse intervention de certains taxis français qui investissent aussitôt le débat tambours battants: raison de plus pour n’avoir recours qu’aux taxis officiels titulaires d’une licence! La jurisprudence leur donnera tort: si la détention d’un diplôme garantissait contre les risques d’agressions sexuelles, cela se saurait…

Rien ne vaut l’original, un Taxi, un vrai professionnel, casier vierge qui aime ramener ces clients à bon port. Nous taxis respectons les femmes et nous vous attendons jusqu’à que vous soyez rentré dans votre immeuble #UberCestOver https://t.co/tJt3U6rANu — Fast Taxi007 (@FastTaxi007) December 2, 2019

Quant aux victimes, elles dénoncent le manque de réaction de la part du géant américain. L’agresseur d’Anaïs – condamné en février 2019 – utilisait le compte Uber de son frère. Geste commercial tout de même, le montant de sa course lui a été remboursé...